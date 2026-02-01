川普下令DHS 勿介入民主黨執政城市抗議活動

美國總統川普(Donald Trump)31日表示，他已下令國土安全部(DHS)「不論在任何情況下」，都不要涉入由民主黨執政城市的抗議活動，除非他們請求聯邦協助或聯邦財產遭受威脅。

在川普作出這項宣布之前，邊境巡邏隊(Border Patrol)和移民暨海關執法局(Immigration and Customs Enforcement,ICE)在明尼蘇達州的大規模部署，已引發數週來的緊張不安與抗議活動，並有2位美國公民─古德(Renee Good)與普雷蒂(Alex ​Pretti)，在聯邦探員聲稱面對威脅時作出的回應中遭到射殺。

廣告 廣告

許多觀察人士表示，旁觀者拍攝到的影片與他們聲稱自衛的說法相互矛盾。路透社核實過的普雷蒂死亡影片，削弱了川普政府有關他在被槍殺前曾揮舞武器的說法。

反對川普移民執法打壓行動的活動人士與示威者，試圖在明尼阿波利斯(Minneapolis)和其他社區，密切跟隨移民官員的行動。

雖然川普的這項新命令，似乎是要避免DHS官員在街頭和突襲行動中與抗議人士發生衝突，但川普在社群媒體發文說，ICE和邊境巡邏隊將採取積極行動保護聯邦建築。「我們不會准許我們的法院、聯邦大樓或任何受到我們保護的地方，受到任何方式或任何形式的破壞」。

川普並表示，各城市必須保護他們自己的州與地方財產。他也將協助保護聯邦財產的責任交給州和市政府官員。

包括DHS、明尼阿波利斯市長佛雷(Jacob Frey)、以及明尼蘇達州檢察長艾里森(Keith Ellison)都沒有立即回覆路透社的置評要求。