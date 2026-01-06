川普下個目標是哥倫比亞？郭正亮預告「叢林國際政治」上演：剩這3國沒人敢動

​​美國日前對委內瑞拉展開突襲，並逮捕總統馬杜洛夫婦，將2人押送至紐約受審，引發全球關注。不少人擔憂，中國恐仿效美國的作法，也對台灣進行「斬首式」軍事行動。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，現在沒有規則的叢林國際政治要開始了，各國人人自危，只剩這3個國家是安全的沒人敢動，中小國家都沒有能力保護自己。

郭正亮直言，現在國際法根本形同虛設，國際組織也沒有用，川普此次行動也沒有經過國會認可，只要「單邊主義」就達成目的，講白了，有能力這樣做的國家，只有中國俄羅斯、以色列。以色列總理納坦雅胡剛好去美國，就是在商量這事。

郭正亮指出，他們一定在商量說，要在伊朗還沒有發展出核武之前出手，現在正逢伊朗經濟不好，有22個省發生群眾遊行，川普已經警戒了，說伊朗只要鎮壓群眾，導致群眾傷亡，美國一定介入，但不知道接下來要如何介入，因為抓伊朗總統哈米尼沒有意義，伊朗比委內瑞拉領土更大。

郭正亮強調，美國這次的單邊行動，已經產生國際上一種效應，除了擁核武國家之外，中小國家都沒有能力保護自己，所以目前有三個核武國家，敵人都很多，但沒人敢動，北韓、巴基斯坦、以色列。​所以現在金正恩應該慶幸自己的高瞻遠矚，因為北韓是安全的。

郭正亮直言，所以大家會聯想到的就是，普丁會不會去「斬首」澤倫斯基？這裡講的斬首不一定是殺，有可能是抓，都包括在內。因為美國幹了這件事，還能說俄羅斯「侵略」烏克蘭嗎？

