川普下個軍事目標換「格陵蘭」？丹麥首相嗆：停止發表併吞威脅

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／達志／美聯社）

丹麥首相與格陵蘭總理於美東時間4日呼籲美國總統川普（Donald Trump）停止再放話要「接管格陵蘭」，此前川普在接受《大西洋月刊》（The Atlantic）專訪時再次重申，他希望併吞這個丹麥王國的自治國及世界最大島。

據《路透社》報導，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）於4日發表聲明稱：「談論美國需要接管格陵蘭這件事完全沒有任何道理。美國沒有權利併吞丹麥王國內的任何1個國家，而丹麥王國由3個國家（丹麥本土、法羅群島和格陵蘭），依照『王國邦聯』的原則組成。」

川普4日在訪談中向《大西洋月刊》表示：「我們確實需要格陵蘭，絕對需要。我們為了防衛所以需要它。」由於前1天，川普才派兵入侵委內瑞拉，並非法綁架了該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），同時宣稱華盛頓將接管這個拉丁美洲國家，所以此類發言的時機點相當敏感。

此舉引發丹麥方面的憂慮，擔心委內瑞拉危機可能會在丹麥領土格陵蘭上演。佛瑞德里克森指出：「我要強烈敦促美國停止對另1個歷史上親密的盟友、國家及人民發起威脅。這些人民已經非常清楚地表明，他們並非待價而沽。」

對此，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也於4日發表聲明指出：「當美國總統說『我們需要格陵蘭』，並將我們與委內瑞拉及軍事干預相提並論時，這不只是錯誤的說法，更是1種不尊重。」

報導補充，川普於去年12月21日任命路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）為格陵蘭特使，此舉已引發丹麥與格陵蘭方面的批評，質疑華盛頓企圖佔領這座礦產資源豐富的北極島嶼。川普2.0一直主張，這塊享有自治權的丹麥領土應成為美國的一部分，而蘭德里也公開支持這個構想。

格陵蘭位於歐洲與北美之間，其戰略位置使其成為美國彈道飛彈防禦系統的關鍵據點；同時，該島豐富的礦產資源也極具吸引力，因為美國希望降低對中國稀土出口的依賴。

格陵蘭曾是丹麥的殖民地，根據2009年的協議，擁有宣布獨立的權利，但在經濟上仍高度依賴丹麥的補助。丹麥在過去1年中一方面試圖修補與格陵蘭之間緊張的關係，另一方面也透過加強北極防務投資，努力緩和與川普政府之間的緊張情勢。

