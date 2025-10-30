川普下榻南韓飯店第一件事「點起司漢堡」 要求多加「這一味」

2025年10月29日，美國總統川普在慶州出席晚宴時，與南韓總統李在明合影。美聯社



美國總統川普週四（10/30）結束亞洲之行，在川習會後離開南韓，啟程返美。儘管近年韓國料理在全球頗受歡迎，不過川普在南韓點餐時，還是吃了他最愛的食物：漢堡加薯條。

南韓《中央日報》報導，川普週三（10/29）在慶州與南韓總統李在明會談後，於當地時間下午4時30分左右抵達他下榻的慶州希爾頓飯店。

希爾頓飯店週四透露，川普入住後，立刻從客房服務點了一份起司漢堡，強調要使用「美式起司」，還要「多加番茄醬」。

飯店工作人員表示，川普沒點可樂，「只點了起司漢堡、薯條和番茄醬，全部吃得乾乾淨淨」，「他對餐點非常滿意」。

報導稱，川普當天休息約兩小時後，在希爾頓的宴會廳參加了李在明作東的特別晚宴。據報導，晚宴以西式套餐呈現，菜單包括慶州千年韓牛沙朗牛排、慶州南山松茸、龜龍浦比目魚、寧越烏骨雞佐松露餃子、智異山魚子醬等。

在場工作人員表示，川普在晚宴期間表示「食物非常美味，感謝款待」，還主動向在場的酒店員工提議要合影留念。

川普僅在南韓停留兩天一夜，飯店實施嚴格保密措施。他入住的8樓客房原本就只接待VIP貴賓，窗戶也特別加裝了防彈玻璃。

飯店工作人員透露，川普是搭乘員工專用電梯，自地下室直達8樓，身邊一直有美國特勤局隨扈陪同，且從入口到電梯之間的通道還以布幕隔開。除了晚宴工作人員，其他人只能隱約看到他的背影。

