川普下狠招力擋！紐約準市長青年勢力崛起 為何連民主黨自家人也怕怕？

2025年10月29日，角逐紐約市長的民主黨籍候選人曼達尼，在紐約布朗克斯拜票。路透社



美國紐約市即將選出新市長，支持度遙遙領先的民主黨候選人曼達尼，可望成為紐約首位穆斯林，且是最年輕（34歲）市長。美國總統川普為阻其當選，不惜放棄同黨候選人，改挺支持度較高的獨立候選人古莫；而部分民主黨高層也不願表態支持曼達尼，唯恐他進步派立場嚇跑中間選民。

紐約市於美國時間週二（11/4）舉行市長選舉。去年10月紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）宣布競選時，知名度不高，但如今市長之位他觸手可及，根據最新民調，他的支持率45.8%，獨立候選人古莫（Andrew Cuomo）31.1%，共和黨斯里瓦（Curtis Sliwa）17.3%。

2025年10月31日，角逐紐約市長的民主黨籍候選人曼達尼，在紐約曼哈頓一間老人中心拉票，與支持者共舞。路透社

印度裔生於烏干達；娶敘利亞裔妻

綜合外電報導，曼達尼的父親為哥倫比亞大學印度裔學者馬穆德曼達尼（Mahmood Mamdani），母親是印度裔導演、製片人米拉奈兒（Mira Nair），知名電影作品包括《雨季的婚禮（Monsoon Wedding）》。

曼達尼1991年出生於非洲烏干達，5歲隨父母遷居南非，7歲舉家移居紐約市，之後就讀緬因州鮑登學院（Bowdoin College ）。

曼達尼2020年當選屬紐約皇后區（Queens）、第36選區的州眾議員前，曾為饒舌歌手，為2016年母親執導電影《逐夢棋緣（Queen of Katwe）》插曲獻唱；2019年發行歌曲《 Nani 》向他的祖母致敬。

曼達尼今年5月宣布，已於3個月前與敘利亞裔美國藝術家拉瑪（Rama Duwaji）結婚；兩人2021年透過交友軟體Hinge相識。

選戰過程中拉瑪一直避開鎂光燈，避免公開亮相、多次拒絕受訪，美國有線電視新聞網（CNN）報導，她雖極低調，但曼達尼的競選logo、社群媒體形象打造等，都有她的手筆。

如果34歲的曼達尼當選，成為最年輕紐約市長，28歲的拉瑪也將成為最年輕市長夫人。

川普怒批他「共產黨」

曼達尼形容自己是「社會主義者」，支持興建公共房屋、幼童免費教育、巴士免費搭乘、公寓租金凍漲等，力圖降低紐約生活成本；還支持提高紐約市富人稅與企業稅等。

曼達尼從民主黨初選出線以來，美國總統川普（Donald Trump）便將曼達尼抹紅為共產黨，稱其為「百分之百瘋狂共產主義者」、「激進左派」、「什麼都不懂」、「這輩子可能沒有工作過一天」、只會作「虛假共產承諾」。

2025年10月27日，角逐紐約市長的民主黨籍候選人曼達尼，在紐約街頭與民眾互動。路透社

川普甚至放棄共和黨候選人斯里瓦，週一（11/3）晚間在社群媒體Truth Social呼籲選民支持獨立參選人古莫：「無論你們喜不喜歡古莫，你們都別無選擇，你們必須投給他，希望他能做得好。他有能力，曼達尼沒有！！」「我寧願看到一個有成功經驗的民主黨人獲勝，也不願看到一位毫無經驗、徹底失敗的共產黨人獲勝。」

川普還拿銀彈威脅：「如果共產黨候選人曼達尼贏得紐約市長選舉，我極可能不會繼續提供聯邦資金給我深愛的第一家鄉（紐約），或是只給必要的最小金額。」

2025年10月27日，角逐紐約市長的民主黨籍候選人曼達尼，在紐約街頭與民眾互動。路透社

對於川普力挺古莫、插手紐約市長選舉，曼達尼反擊：「MAGA擁抱古莫，是因為川普認為古莫才是對他最有利的市長。他們（川普和古莫）的金主都是同一批人，同樣視野狹隘，同樣被有罪不罰。」

民主黨建制派緊張

曼達尼向富豪增稅、提高企業稅、凍結租金並增加住房津貼等政見，深受紐約年輕人歡迎，他宣稱「新的一天即將到來」，矢言「建立一個讓每個紐約人都引以為傲的政府」也頗激勵人心，不過較年長選民不若年輕人埋單，覺得那些承諾如「童話」。

除了年長選民不信任，曼達尼的快速崛起也令與權貴關係良好的民主黨建制派惴惴不安；他善於使用社群媒體，靈活運用網路迷因與短影音，陽光形象、與年輕選民直接溝通等，映照出建制派的年邁顢頇、不接地氣。

2025年10月31日，角逐紐約市長的民主黨籍候選人曼達尼，在紐約曼哈頓一間老人中心拉票，與支持者共舞。路透社

曼達尼在民主黨初選中力壓黨內老將、紐約州前州長古莫（古莫後以獨立候選人參選），就已敲響民主黨建制派警鐘，憂心過度左轉失了中間選民的心，無益於2026期中選舉。

Sky News指出，他競選期間華府民主黨領導層和溫和派民主黨人「積極與他保持距離」；不過隨他拉大領先，若干重量級人士不得不接受他可能勝選的事實。

2025年10月31日，角逐紐約市長的民主黨籍候選人曼達尼，在紐約曼哈頓一間老人中心拉票，與支持者合影。路透社

《衛報》報導「政治嗅覺敏銳且務實」的紐約州州長侯可（Kathy Hochul），儘管中間派的立場與曼達尼進步派相左，仍於9月公開支持曼達尼，讚他以「優雅、勇氣、堅毅」對抗那些攻擊他信仰、種族的批評者。

報導指侯可明年競選連任，若能得民主黨籍紐約市長支持，對她的選戰肯定加分，而誰最有可能成為那個可助她連任的紐約市長，她心裡清楚得很。

2025年10月29日，角逐紐約市長的民主黨籍候選人曼達尼，在紐約布朗克斯拜票。路透社

