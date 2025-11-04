川普下狠招力擋！紐約準市長青年勢力崛起 為何連民主黨自家人也怕怕？
美國紐約市即將選出新市長，支持度遙遙領先的民主黨候選人曼達尼，可望成為紐約首位穆斯林，且是最年輕（34歲）市長。美國總統川普為阻其當選，不惜放棄同黨候選人，改挺支持度較高的獨立候選人古莫；而部分民主黨高層也不願表態支持曼達尼，唯恐他進步派立場嚇跑中間選民。
紐約市於美國時間週二（11/4）舉行市長選舉。去年10月紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）宣布競選時，知名度不高，但如今市長之位他觸手可及，根據最新民調，他的支持率45.8%，獨立候選人古莫（Andrew Cuomo）31.1%，共和黨斯里瓦（Curtis Sliwa）17.3%。
印度裔生於烏干達；娶敘利亞裔妻
綜合外電報導，曼達尼的父親為哥倫比亞大學印度裔學者馬穆德曼達尼（Mahmood Mamdani），母親是印度裔導演、製片人米拉奈兒（Mira Nair），知名電影作品包括《雨季的婚禮（Monsoon Wedding）》。
曼達尼1991年出生於非洲烏干達，5歲隨父母遷居南非，7歲舉家移居紐約市，之後就讀緬因州鮑登學院（Bowdoin College ）。
曼達尼2020年當選屬紐約皇后區（Queens）、第36選區的州眾議員前，曾為饒舌歌手，為2016年母親執導電影《逐夢棋緣（Queen of Katwe）》插曲獻唱；2019年發行歌曲《 Nani 》向他的祖母致敬。
曼達尼今年5月宣布，已於3個月前與敘利亞裔美國藝術家拉瑪（Rama Duwaji）結婚；兩人2021年透過交友軟體Hinge相識。
選戰過程中拉瑪一直避開鎂光燈，避免公開亮相、多次拒絕受訪，美國有線電視新聞網（CNN）報導，她雖極低調，但曼達尼的競選logo、社群媒體形象打造等，都有她的手筆。
如果34歲的曼達尼當選，成為最年輕紐約市長，28歲的拉瑪也將成為最年輕市長夫人。
川普怒批他「共產黨」
曼達尼形容自己是「社會主義者」，支持興建公共房屋、幼童免費教育、巴士免費搭乘、公寓租金凍漲等，力圖降低紐約生活成本；還支持提高紐約市富人稅與企業稅等。
曼達尼從民主黨初選出線以來，美國總統川普（Donald Trump）便將曼達尼抹紅為共產黨，稱其為「百分之百瘋狂共產主義者」、「激進左派」、「什麼都不懂」、「這輩子可能沒有工作過一天」、只會作「虛假共產承諾」。
川普甚至放棄共和黨候選人斯里瓦，週一（11/3）晚間在社群媒體Truth Social呼籲選民支持獨立參選人古莫：「無論你們喜不喜歡古莫，你們都別無選擇，你們必須投給他，希望他能做得好。他有能力，曼達尼沒有！！」「我寧願看到一個有成功經驗的民主黨人獲勝，也不願看到一位毫無經驗、徹底失敗的共產黨人獲勝。」
川普還拿銀彈威脅：「如果共產黨候選人曼達尼贏得紐約市長選舉，我極可能不會繼續提供聯邦資金給我深愛的第一家鄉（紐約），或是只給必要的最小金額。」
對於川普力挺古莫、插手紐約市長選舉，曼達尼反擊：「MAGA擁抱古莫，是因為川普認為古莫才是對他最有利的市長。他們（川普和古莫）的金主都是同一批人，同樣視野狹隘，同樣被有罪不罰。」
民主黨建制派緊張
曼達尼向富豪增稅、提高企業稅、凍結租金並增加住房津貼等政見，深受紐約年輕人歡迎，他宣稱「新的一天即將到來」，矢言「建立一個讓每個紐約人都引以為傲的政府」也頗激勵人心，不過較年長選民不若年輕人埋單，覺得那些承諾如「童話」。
除了年長選民不信任，曼達尼的快速崛起也令與權貴關係良好的民主黨建制派惴惴不安；他善於使用社群媒體，靈活運用網路迷因與短影音，陽光形象、與年輕選民直接溝通等，映照出建制派的年邁顢頇、不接地氣。
曼達尼在民主黨初選中力壓黨內老將、紐約州前州長古莫（古莫後以獨立候選人參選），就已敲響民主黨建制派警鐘，憂心過度左轉失了中間選民的心，無益於2026期中選舉。
Sky News指出，他競選期間華府民主黨領導層和溫和派民主黨人「積極與他保持距離」；不過隨他拉大領先，若干重量級人士不得不接受他可能勝選的事實。
《衛報》報導「政治嗅覺敏銳且務實」的紐約州州長侯可（Kathy Hochul），儘管中間派的立場與曼達尼進步派相左，仍於9月公開支持曼達尼，讚他以「優雅、勇氣、堅毅」對抗那些攻擊他信仰、種族的批評者。
報導指侯可明年競選連任，若能得民主黨籍紐約市長支持，對她的選戰肯定加分，而誰最有可能成為那個可助她連任的紐約市長，她心裡清楚得很。
更多太報報導
手指伸進頭髮裡 范斯與柯克遺孀「超親密」擁抱惹疑
【一文看懂】美最高院11/5開審「對等關稅」 金融市場為何剉咧等？裁決出爐時間曝
紐約市長選舉前夕 川普竟不支持共和黨候選人改挺他
其他人也在看
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB／道奇6人成為自由球員 傳想網羅「四大球星」拚三連霸
今年世界大賽由道奇隊7戰擊敗藍鳥隊，成功衛冕。自由球員市場也開跑，道奇有6人成為自由球員，包含赫南德茲（Kike Hernandez）、康佛托（Michael Conforto）、希尼（Andr...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 9 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
粿粿哥哥開撕！怒嗆范姜彥豐「長年吃軟飯」：誰勝誰負尚未分曉
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌，對象正是藝人王子（邱勝翊），風波尚未平息，雙方各說各話，網路上呈現兩種聲浪。對此，粿粿「哥哥」韓秉融發文怒嗆范姜彥豐奪走聘金、長年吃軟飯，直呼：「未來路很長，誰勝誰負尚未分曉。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 9 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 4 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
比韓國瑜金句更狂！林濁水直呼這人：是奇葩
[NOWnews今日新聞]民進黨籍前立委林濁水今（4）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時指稱，國民黨新任黨主席鄭麗文近來的發言，比立法院長韓國瑜不時冒出的「金句」，更極端、更具震撼力，也更語不驚人...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
大谷翔平封王遊行攜真美子放閃 環抱愛妻「臂咚」超甜
根據外媒報導，大谷翔平當天身穿印有二連霸紀念圖樣的T恤，站在遊行巴士上，與真美子一同向街邊球迷揮手致意。畫面中，夫妻倆不時對視微笑，真美子依偎在大谷手臂旁的畫面特別吸睛，甜蜜互動畫面瞬間在日、美社群平台掀起熱烈回響。現場群眾紛紛用手機記錄下這對「神仙眷侶」...CTWANT ・ 9 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 13 小時前