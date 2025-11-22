川普下通牒要烏克蘭27日前同意美版和平計畫 英相：歐洲將在G20討論

20國集團（G20）峰會11月22日於南非約翰尼斯堡開幕，英國首相施凱爾（左）與南非總統拉瑪佛沙合影。路透社



美國總統川普21日公開要求烏克蘭總統澤倫斯基，接受美方提出的28點和平計畫，包括割地、裁軍及永不得加入北約（NATO）等條款，烏克蘭的歐洲盟友宣布，預定在22日於南非開幕的20國集團（G20）峰會討論此議題。

英國廣播公司（BBC）報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，烏克蘭的盟友將在南非舉行的G20峰會上尋求「強化」美國結束俄烏戰爭的計畫。

G20峰會預定22日至23日於南非約翰尼斯堡舉行。

廣告 廣告

峰會開幕前一天，澤倫斯基21日警告，烏克蘭面臨「我們歷史上最艱難的時刻之一」，因為外界施壓要求接受該計畫，而外洩內容被視為有利莫斯科。

澤倫斯基同日與施凱爾，以及法國和德國領導人進行通話。施凱爾在通話後表示，烏克蘭的「朋友與夥伴」依然致力於確保「永久的和平」。

不過，川普先前已宣布抵制G20，俄羅斯總統普丁也不會出席。

內容已大幅外洩的美國28點和平計畫，明列基輔先前明確排除的方案，包括割讓目前由烏克蘭控制的東部頓巴斯地區。此外，計畫還要求烏克蘭裁減軍隊規模至60萬以下，且永遠不得加入北約。

華府一直向基輔施壓，要求接受美版計畫、在27日前簽字，並在20日派遣國防部高級官員前往烏克蘭討論相關內容。

川普21日警告，烏克蘭將在「短時間內」失去更多領土，而澤倫斯基「將不得不批准」這項計畫。他已給烏克蘭最後期限，要求在27日（美國感恩節）之前同意該計畫，他認為這是一個「合適的」期限。

然而，歐洲方面對於這份計畫的部分條文被視為高度偏向莫斯科感到不安。歐盟外交與安全政策主管卡拉斯（Kaja Kallas）稱若該方案被採納，將是「非常危險的時刻」。

路透社報導，卡拉斯表示：「我們都希望這場戰爭結束，但如何結束是很重要的。俄羅斯沒有任何法律權利要求其入侵的國家做出任何讓步，最終任何協議的條款都應由烏克蘭決定。」

施凱爾在G20峰會前夕表示，各國領袖將「討論目前的提案，並在支持川普推動和平的基礎上，研究如何強化這份計畫，以進入下一階段談判」。

他也表示：「這場戰爭中沒有一天，烏克蘭不曾呼籲俄羅斯結束其非法入侵、撤回坦克並放下武器。幾個月以來，烏克蘭一直準備好展開談判，但俄羅斯不斷拖延並持續其殺戮行動。因此我們必須與美國及烏克蘭一道合作，確保達成公正且持久的和平。」

俄軍雖然據稱因戰爭造成重大損失，但仍在漫長前線上緩慢推進。

美國媒體21日報導，華府威脅切斷情報分享與武器提供，迫使烏克蘭簽署和平計畫。

烏克蘭依賴美國製造的先進武器供應其武裝力量，包括防空系統。自俄羅斯2022年發動全面入侵以來，基輔也一直依靠華府提供的情報。

美國副總統范斯（JD Vance）21日表示，認為「只要提供更多資金、更多武器或更多制裁就能贏得勝利」是種幻想。

克里姆林宮21日稍早表示，尚未收到美方提交的計畫。不過普丁同日在安全內閣會議上證實，美國已提交其和平計畫，並稱該計畫可作為達成和解的「基礎」，但補充克里姆林宮尚未就其細節展開談判。

他表示俄羅斯願意「展現彈性」，但也準備好持續作戰。

白宮反駁外界指稱烏克蘭被排除在提案起草過程之外的說法。

一名匿名美國官員告訴哥倫比亞廣播公司（CBS），計畫是在與烏克蘭國安會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）討論後「立即」起草，且他同意其中大部分內容。但烏梅洛夫否認。

更多太報報導

日現役自衛官持刀殺傷女子 犯案後騎20公里腳踏車逃回基地

盛讚川普政府對台軍售 WSJ社論：強化台海防禦力

黃仁勳：川普擅於傾聽 要有邏輯、務實方式溝通