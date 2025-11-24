川普下通牒 美烏協商和平計畫 美稱非俄「願望清單」

圖／達志影像美聯社

美國和俄羅斯磋商停戰協議，俄方提出的「28點和平計畫」遭媒體外洩，內容對烏克蘭極為不利，不只要割讓東部地區，還要削減三分之一軍力，並保證永不加入北約；美國議員批評這根本是俄羅斯的「願望清單」，國務卿盧比歐澄清，曝光的不是最終版本，美國已經進行修改。周日，盧比歐與烏克蘭代表就內容進行協商，會後雙方都說有重大進展。川普對烏克蘭下通牒，要求周四必須達成協議。

美國和俄羅斯悄悄磋商停戰協議，上周，媒體曝光了美俄商討的「28點和平計畫」，內容對烏克蘭極為不利，不只要割讓東部地區，還要削減三分之一軍力，並保證永不加入北約。

廣告 廣告

烏克蘭外交事務委員會主席 梅列日科：「我們談的是嚴重違反國際法的侵略罪，我們有行凶者和受害者，受害者不該被懲罰。」

美國總統川普還對烏克蘭下通牒，27日也就是這周四，必須達成協議。

美國總統 川普：「我們希望達成和平，很早以前就該敲定了，俄烏戰爭根本就不該發生。」

不過事後傳出，國務卿盧比歐向國會議員透露，「28點和平計畫」不是美國的提案，而是俄羅斯擬定交給美國的計畫，引發朝野政黨的不滿，議員稱這根本是俄國的「願望清單」。

共和黨參議員 朗茲：「我相信他(盧比歐)對我們表達得很清楚，我們是提案的接收方，交給我們一名代表，這不是我們的建議，也不是我們的和平計畫。」

盧比歐隨後出面澄清，俄羅斯提交給美國的和平計畫，第一時間就遭外洩給媒體，美國並沒有照單全收，已經針對28點進行修改。

美國國務卿 盧比歐：「我們在三個星期前，美俄雙方草擬文件基礎架構，雙方都提出意見。過去10個月參與了解狀況，讓我們清楚知道甚麼是優先議題，甚麼是紅線，甚麼是對雙方都重要的議題，有助我們建立協商的基礎。」

周日，盧比歐與烏克蘭代表在瑞士日內瓦，就和平計畫內容進行協商；會後記者會上，雙方都表示取得了自停火談判以來，最大的進展。

烏克蘭談判代表 葉爾馬克：「我們有很好的進展，正朝正義和持久和平邁進，烏克蘭人值得，而且迫切需要這樣的和平，勝過所有人。」

美烏代表協商的同時，川普卻在社群媒體上發文，指責烏克蘭領導人對美國斡旋的付出不知感恩，又批評歐洲國家繼續向俄羅斯買石油；媒體解讀，此舉是要向烏克蘭和歐洲施壓，以減少和平計畫的阻力。根據美方提出的條件，烏克蘭必須從俄羅斯未完全占領的東部頓巴斯部分地區撤軍，該地區歸屬俄羅斯，並成為國際承認的中立非軍事緩衝區；烏克蘭戰後武裝部隊規模將限制在60萬人。這項和平計畫，對在前線抗敵的烏克蘭軍人來說是沉重打擊，讓所有犧牲失去了意義。

烏克蘭前線指揮官 VITALII TRAIKALO：「我該怎麼說呢，我們為什麼要奮戰，如果他們要我們放棄土地，我們是在捍衛疆土還是拱手讓人，這些有甚麼意義，所有的犧牲，大量的平民和軍人死亡，最重要的是，和平的城市也遭攻擊。」

歐洲國家被邊緣化，美俄將他們屏除在和平談判之外，英法德三國領袖提出「反28點計畫」提案，內容包括要求刪除割讓土地、不能限制烏國大選日期，以及減少限制烏國戰後軍力，建議允許從60萬軍增加到80萬軍。歐盟執委會主席范德賴恩強調，烏國領土不能退讓，否則也會威脅歐洲安全。

歐盟執委會主席 范德賴恩：「我們幾乎同意所有必要條件，能達成正義和永久和平以及維護烏克蘭主權，但我要調三點，第一，疆界不容武力改變。」

和平談判正在進行，俄國周日又大舉以無人機空襲烏國第二大城哈爾科夫，共造成4人死亡。

美烏最後達成的協商內容，還要看俄羅斯是否同意，川普對烏克蘭下了通牒，還威脅不同意就不提供軍事情報；但要是普欽拒絕接受，美國是否也會有施壓動作，川普至今不願回應。

更多 TVBS 報導

美俄私下磋商「28點和平計畫」 要烏割讓東部.縮減軍力

以哈停火脆弱 范斯赴以示警 組維和部隊.各國卻步

以屠殺案兩周年 以哈談判露曙光 川普稱哈瑪斯讓步

加薩終迎停火？川速推20點計畫 哈瑪斯同意人質全放

