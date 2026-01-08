川普下重手整頓軍工複合體！2條件未達成「禁股票回購、發放股息」
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間7日宣示，將阻止包括RTX公司（RTX Corporation，前稱雷神技術公司）在內的國防承包商，在加快武器生產之前，發放股息或進行股票回購。這是美國總統罕見干預華爾街慣例的作法，不僅導致國防類股下跌，也顯示美國軍工複合體即將迎來全面性變革。
據《路透社》報導，川普與五角大廈長期批評美國的國防產業成本過高、產能緩慢，並承諾將推動改革，使戰爭裝備的生產更具彈性與效率。川普7日在白宮發布行政命令時稱，由於多年錯置的優先順序，傳統國防承包商被鼓勵去追求投資人的報酬，而非國家作戰人員的利益。
因此行政命令指出，即日起，除非國防承包商「能夠準時且在預算內交付更優秀產品」，否則不得發放股息或進行股票回購。該命令規定，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）須在30天內識別在合約履行上表現不佳，且曾進行股票回購的國防承包商。
五角大廈首長隨後將與這些企業接觸，並給予其在接獲通知後15天內提交補救計畫，供五角大廈審查的機會。行政命令補充，若戰爭部長認定補救計畫不足，政府可採取行動以確保補救措施，包括執法手段。未來2個月內，赫格塞斯將確保所有國防合約納入條款，若承包商在合約執行上表現不佳，將禁止任何股票回購行為。
行政命令亦指出，未來合約須明訂，承包商高階主管的獎勵性薪酬不得與短期財務指標掛鉤，例如因股票回購推升的自由現金流或每股盈餘，而應該改與準時交付、提高產量與營運改善的成果相連結。該命令同時指示美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）考慮制定相關法規，以落實上述禁令。
川普7日下午也在社群媒體「Truth Social」上表達了類似的立場。他指出，自己已被「美國戰爭部」（Department of War）告知，國防承包商RTX公司對戰爭部需求的回應最為遲緩。
RTX生產的產品包括在烏克蘭被大量使用的MIM-104愛國者飛彈（MIM-104 Patriot），以及供全球多國軍隊使用的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。RTX的發言人未立即對川普的貼文發表評論。該貼文一度使RTX股價下跌2%，但隨後回穩，並在盤後交易中上漲2.5%。
此消息公布後，國防類股也應聲下跌，扭轉了近期的漲勢。在美軍於3日入侵委內瑞拉、非法綁架該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子後，相關消息一度提振軍火商的股價。
在紐約7日午後交易中，國防巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）股價下跌4.8%，諾格公司（Northrop Grumman）下滑5.5%，通用動力（General Dynamics）下跌3.6%。
報導補充，川普還抨擊國防產業高層的薪酬方案「高得離譜且毫無正當性」，並表示應限制在500萬美元，遠低於許多高階主管目前的收入水準。據悉，美國主要國防企業的執行長，通常透過現金薪資與股票配發的組合，獲取超過2,000萬美元的年收入。
雖然川普並未在社群媒體上具體說明薪酬各組成項目的限制方式，但行政命令指出，若五角大廈首長認定承包商表現不佳，將採取措施，確保政府將該公司高階主管的基本薪資凍結在現有水準。
川普在貼文中亦表示，從現在起，這些高階主管必須興建全新且現代化的生產工廠，用於交付與維護關鍵裝備，並製造未來最新型的軍事設備，但他未點名任何具體公司或個人。
事實上，股票回購在國防企業中相當普遍，且多數公司也發放股息。以洛克希德馬丁為例，該公司在10月連續第23年調高股息，每股提高至3.45美元，同時授權最多回購20億美元自家股票，將承諾回購總額提高至91億美元。
對此，產業團體早已對相關提案保持高度警戒。洛克希德馬丁的F-35戰鬥機（F-35 fighter jet），作為美國最昂貴的國防計畫之一，長期受成本攀升與交付延宕所困。許多大型國防計畫的實際交付時間，也時常遠超原先承諾，成本更是大幅高於預期。
美國軍方去年表示，由諾格公司設計並管理、用以取代老舊「義勇兵III型」（Minuteman III）的「LGM-35哨兵」（LGM-35 Sentinel）洲際彈道飛彈計畫，總額達1,400億美元，預計將超出預算的81%。
