川普下重手！古巴全境機場「沒油可加」

▲由於燃料嚴重短缺，古巴政府發出警告，各國際航空公司從9日午夜起將無法在古巴進行加油。圖為位於古巴首都哈瓦那的「荷西馬蒂國際機場」。（圖／路透社／達志影像）

美國對古巴的經濟封鎖政策持續加劇，使得該國陷入嚴重燃料危機。由於燃料嚴重短缺，古巴政府發出警告，各國際航空公司從9日午夜起將無法在古巴進行加油。

綜合CNBC、法新社等外媒報導，埃菲通訊社（EFE）引述兩名消息人士說法，古巴領導層8日表示，古巴的航空燃料將從9日起耗盡，這集可能導致在當地營運的航空公司陷入混亂。預計這場航空煤油短缺將持續一個月，古巴境內所有國際機場均受到影響。

古巴外交部及古巴駐倫敦大使館尚未針對CNBC的置評請求做出回應。

川普政府的「窒息式」施壓

自今年1月3日美軍發動大膽的軍事行動，推翻了古巴長期盟友委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）以來，川普政府持續收緊對古巴的壓制。

川普在1月底發布的一項行政命令中聲稱，古巴政府構成了「不尋常且非同小可的威脅」，因此要求宣布進入國家緊急狀態。

川普指出，古巴與中國、俄羅斯及伊朗的關係，加上其人權侵犯紀錄與共產黨領導，正透過「移民與暴力」破壞該地區的穩定。

作為相關宣布的一部分，川普表示，美國關稅可能會針對任何直接或間接向古巴提供石油的國家。

俄羅斯：古巴燃料情況正處於「臨界點」

在深陷能源危機的背景下，古巴6日提出一系列措施，旨在保護基本服務並為關鍵部門配給燃料。計劃據稱包括限制燃料銷售、關閉部分旅遊設施、縮短學校授課時間，以及將國有企業的工作週從週一至週五縮減為四天（週一至週四）。

與古巴保持友好關係的俄羅斯8日表示，哈瓦那的燃料情況確實處於「臨界點」，並指出美國進一步施壓的企圖正引發無數問題。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「古巴的情況確實非常危急，我們對此深知，並正透過外交及其他管道與古巴朋友們保持密集聯繫。確實，美國的扼殺政策正為該國帶來許多困難。」

外交反擊與國際援手

古巴外交部長帕里拉（Bruno Rodriguez Parrilla）先前表示，古巴領導層以「最強烈言辭」譴責華盛頓的關稅威脅。他在1月30日的聲明中指責美國政府訴諸「勒索與脅迫，企圖迫使其他國家加入其備受普世譴責的對古巴封鎖政策」。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）上週表示，她的政府目標從9日起向古巴運送人道主義援助，並補充說墨西哥正努力尋求外交解決方案，以恢復向這個加勒比海島國運送石油。此前，墨西哥在川普政府的壓力下已暫停對古巴運送原油與精煉產品。

