川普不保台？紐時作家：美支持台灣日子已去

佛里曼在評論中表示嚴重質疑川普政府對台灣的支持力道，他直言：「我都不能確定如果紐約被攻擊，川普會不會保護它，更何況是台灣。」佛里曼進一步警告台灣，美國總統會支持台灣的時代已經結束，他以烏克蘭總統澤倫斯基的處境為例，建議台灣應該低調發展經濟，避免對大陸做出挑釁行為，以此作為最佳防禦策略。

面對這樣的國際情勢，國防部長顧立雄回應表示，台灣正朝著發展先進科技的方向努力，目標是讓台灣成為不可或缺的角色。他強調台美之間有共識，台灣必須強化自我防衛能力。然而，隨著川普2.0政策即將實施，全球局勢正面臨重大變化，許多專家都感受到美方保台意願正在降低。

針對如何化解台海緊張局勢，學者們認為台灣不應等待美中談判可能的交易結果，而是應主動向大陸釋出善意。前國安會秘書長蘇起分析指出，川普很可能願意與中國進行交易，因為「台灣對美國來說不值錢」。蘇起建議台灣必須自己尋找出路，不能完全依靠美國，他預測川普與習近平在明年4月會談的可能性很高。

在兩岸關係方面，雙城論壇作為官方交流管道不應放棄，目前論壇時間點已改至12月中下旬，預計將簽署水治理和職能訓練兩項合作備忘錄。其中一項已獲上海方面同意，但職能訓練部分被中央政府要求進行大幅修改，這也是9月未能如期舉辦論壇的原因之一。陸委會副主委梁文傑表示，上次的兩份備忘錄中央政府已審查完畢，如果內容沒有差異則不需再審查，但行程部分仍需審核。政府雖站在協助立場，但簽署備忘錄的過程已設下關卡，審查行程過程恐怕也難以一路順暢。

