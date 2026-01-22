川普不出兵格陵蘭！美股大漲588點 輝達飆升、台積電ADR小跌

【國際中心／綜合外電】不打仗果然是股市利多，美國總統川普（Donald Trump）稱，不會出兵格陵蘭，並已建立有關格陵蘭的未來協議架構，排除了對歐洲盟友祭出新一輪關稅的可能性，這項消息振奮市場情緒，美股主要指數今天反彈收紅。AI晶片龍頭輝達大漲5.11美元、漲幅2.87%，收盤183.18美元；台積電ADR則是小跌1.05美元、跌幅0.32％，收盤326.11美元。

道瓊工業指數上漲588.64點或1.21%，收報49077.23點。

標普500指數揚升78.76點或1.16%，收在6875.62點。

那斯達克指數上揚270.50點或1.18%，收23224.82點。

費城半導體指數勁揚247.88 點或3.18%，收8042.07點。

