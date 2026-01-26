川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

川普總統表示，他將不會出席2月8日在聖塔克拉拉舉行的第60屆超級盃，理由是出行問題(travel issues)，並批評了超級盃上將進行表演的兩位直言不諱的反川普藝人：波多黎各流行歌手Bad Bunny和來自東灣的叛逆搖滾樂隊Green Day。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，在周日發表於紐約郵報（New York Post）的採訪中，總統抨擊了這些超級盃表演嘉賓，稱他們是糟糕的選擇，會造成分裂。

「我反對他們。我認為這是個糟糕的選擇。這只會煽動仇恨。太糟糕了，」川普24日接受紐約郵報採訪時說， 「距離太遠了。如果比賽時間短一點，我肯定會去。我對超級盃的安排很滿意。你知道，如果比賽時間短一點的話。」

這項決定與川普去年在新奧爾良舉行的超級盃上的亮相不同，那次亮相是現任總統川普首次出席美國國家足球聯盟（NFL）冠軍賽。

Bad Bunny和Green Day樂團長期以來都對總統的執政表現持批評態度。值得注意的是，Bad Bunny因擔心美國移民和海關執法局（ICE）可能針對他的歌迷進行突襲搜查，而將美國排除在他的世界巡迴演唱會之外。

「我非常興奮能參加超級盃，我知道全世界喜歡我音樂的人也一樣高興。這不僅僅是我個人的成就，也是我們所有人的成就。」Bad Bunny去年在「周六夜現場」（Saturday Night Live）節目中說。

去年10月，Bad Bunny被宣布為超級盃中場秀表演嘉賓，引發了總統支持者的強烈反對。在2025年10月的一次採訪中，川普談到Bad Bunny時說：「我從沒聽說過他。我不知道他是誰。」「我不知道他們為什麼要這麼做，這太瘋狂了，然後他們還把責任推卸給他們雇來安排演出的經紀人。我覺得這簡直荒謬至極。 」

最近，在明尼蘇達州移民及海關執法局（ICE）槍殺古德（Renee Good）事件發生後，Green Day樂隊主唱阿姆斯莊（Billie Joe Armstrong）修改了歌曲「美國白痴」（American Idiot）的歌詞，唱道：「我不是MAGA(讓美國再次偉大)議程的一部分。」以此譴責川普政府。

