川普不出席COP30 哥國總統狂嗆：反人類

美國總統川普沒有出席COP30氣候峰會，跟他是死對頭的哥倫比亞總統「裴卓」逮到機會，嗆川普反人類，另外英國威廉王儲，代替他父親查爾斯，首度在氣候峰會上演說。

哥倫比亞總統裴卓，嗆川普未出席COP30，證明川普就是反人類。（圖／達志影像美聯社）

在全球關注的COP30氣候峰會中，哥倫比亞總統裴卓針對缺席的美國總統川普發表了尖銳批評，直指其立場「反人類文明」。此次峰會參與國家領袖人數較前年COP28減少近一半，僅有不到70國領袖出席。值得注意的是，英國威廉王儲首次代替父親查爾斯國王在峰會上發表演說，展現了世代間氣候保護責任的傳承。然而，聯合國最新數據顯示，目前全球暖化速度恐導致本世紀末比工業化前升溫2.8度，遠超巴黎協定1.5度的目標。

COP30領袖峰會在巴西亞馬遜地區隆重開幕，主辦國巴西總統魯拉熱情迎接各國貴賓。魯拉在開場演說中強調，這是歷史上首次在亞馬遜心臟地帶舉行氣候峰會，具有舉世皆知的意義。這次峰會雖然規模較小，但仍吸引了全球目光。

在峰會上，各國領袖輪番發言，其中兩個亮點格外引人注目。首先是哥倫比亞總統裴卓抓住美國總統川普缺席的機會，發表了強烈批評。裴卓表示，川普只會一直鑽油，他的立場是「100%大錯特錯」，更直言川普就是反人類文明。這番言論引發了與會者的關注，尤其考慮到川普曾指控裴卓為毒梟。

另一個重要亮點是英國威廉王儲首次出席氣候峰會並發表演說，代替了他的父親查爾斯國王。威廉在演說中分享了自己從小聽父親講述大自然力量的經歷，以及保持與自然世界和諧相處的重要性。他強調，氣候威脅並非遙不可及，而是迫在眉睫，影響著全球每一個人，無論身處何地。這一刻象徵著氣候保護責任的代際傳承。

然而，峰會同時也面臨著嚴峻的現實挑戰。根據聯合國本周發布的最新數據，按照目前的暖化速度，本世紀末全球溫度將比工業化前升高2.8度，這比巴黎協定設定的1.5度目標高出近兩倍。這一數據幾乎提前宣告了控制全球升溫目標的失敗。加上美國退出巴黎協定的決定，國際社會普遍認為，要重新將全球升溫控制在理想範圍內的前景非常不樂觀。

