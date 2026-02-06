川普不延長美俄《新戰略武器裁減條約》 將制訂全新核武協議



美國與俄羅斯之間的核武與飛彈協議《新戰略武器裁減條約》5日到期，該條約限制了美俄雙方可部署的轟炸機、飛彈和核彈頭數量。美國總統川普同日表示，不會延期該條約，而是會指示川普政府努力制訂一項新條約。

美俄核協定不延期 川普擬制訂新條約

川普在真實社群（Truth Social）上發文寫道：「與其延長《新戰略武器裁減條約》（NEW START）──這是一項由美國談判得很糟糕的協議，撇開其他問題，這項條約還被嚴重違反。我們應該讓我們的核武專家制定一項全新、進步且現代化的條約，使其能在未來長期有效。」

川普還提到：「美國是世界上最強大的國家。我在第一任期內徹底重建了我們的軍隊，包括全新以及大量翻新的核武器。我也成立了太空軍，現在仍持續以史無前例的規模重建我們的軍力。我們甚至正在增加戰艦，其威力比二戰期間在海上航行的那些軍艦強大100倍，例如愛荷華號、密蘇里號、阿拉巴馬號等等。我已經阻止了世界各地核戰爭的爆發，包括巴基斯坦與印度、伊朗與以色列、以及俄羅斯與烏克蘭之間的衝突。」

NEW START是什麼？談新協議有何困難？

美國政治新聞網POLITICO於5日報導，川普的評論引發外界對美國新的軍備控制策略的疑問。今年，俄羅斯向美國提出一項為期一年的（核協議）權宜方案，將延續相關限制，儘管該協議將取消檢查員的角色，並使監督執行變得困難。俄羅斯在2023年2月21日已經中止《新戰略武器裁減條約》，並取消了檢查與數據交換，不過沒有退出條約。

美俄重新談判另一項條約可能將非常困難。俄羅斯總統普丁要求核協議必須納入英國與法國──歐洲唯二擁有核武的國家。五角大廈則評估，中國對在軍備控制協議中限制其核武庫幾乎沒有興趣。

《新戰略武器裁減條約》是2010年4月8日由時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）與時任俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署，2011年2月5日生效。原本在2021年到期，但被延長至2026年。條約規定雙方部署的核彈頭上限為1,550顆，可互派檢查員定期檢查對方核武設施，每年報告核彈頭與運載工具數量等。

