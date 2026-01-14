川普不打了？伊朗承諾停止鎮壓 美暫緩軍事行動觀察後續

美國總統川普（Donald Trump）14日稱，他從「非常重要的消息來源」得知，伊朗方面已承諾停止殺害示威者。針對是否排除進行軍事行動，川普僅透露先關注事態發展。

美國總統川普暗示可能暫緩對伊朗軍事行動。（圖／AP）

根據《路特社》報導，當記者詢問是否已排除對伊朗採取軍事行動的可能性時，川普表示會「持續觀察」並「看看事態的發展」。他補充說明，目前掌握的資訊都來自真正了解狀況的人士，而且內容「非常好、非常正面」。這番發言顯示，川普可能暫緩先前因德黑蘭鎮壓反政府抗爭而揚言採取的軍事回應。

川普此次表態是在他呼籲伊朗民眾持續抗議最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）所領導的政府之後發表的。他曾表示，在聽取有關示威者死亡人數的簡報後，將「視情況採取行動」。川普也在社群平台發文向伊朗抗爭者喊話，強調「援助正在路上」。

根據白宮官員透露，川普已聽取一系列針對伊朗的軍事打擊選項簡報，其中包括非軍事目標。副總統范斯（Mike Pence）13日主持一場國家安全會議專門討論伊朗問題，當時川普正前往密西根州發表經濟演說。

為進一步施壓德黑蘭，川普12日宣布將對任何與伊朗進行商業往來的國家課徵百分之二十五關稅。隔天他又表示，已取消與伊朗官員的所有會談，「直到對示威者的無謂殺戮停止」。官員14日向彭博表示，美國已對駐卡達以及該地區其他美軍基地的人員部署進行部分調整，顯示美方仍在密切關注伊朗局勢並保留相關應對選項。

