川普不排除武取格陵蘭 學者：恐釀北約互信瓦解 破壞力遠勝中俄

川普揚揚言購買格陵蘭，並暗示若不成不排除以軍事手段取得，使格陵蘭、丹麥甚至是北約國家相當擔憂。研究國際關係的彰師大副教授李其澤就表示，當同盟中最強者覬覦盟友領土，將導致北約互信即告瓦解，其破壞力遠甚於川普所言的中俄外部威脅；而美國的軟實力、外交信譽與同盟凝聚力，在此將消耗殆盡。

李其澤指出，當2019年川普首度提出「購買格陵蘭」時，外界多視之為地產商的狂想；然而至2026年，此構想被升級為「絕不讓中俄當鄰居」的國安核心論述時，笑談已轉為警訊。川普團隊所主張的「防禦所有權」，不僅是政策調整，而是對戰後國際秩序、盟友體系與多邊主義的根本否定。當華盛頓認定「擁有」比「協議」更安全、「產權」比「條約」更可信，西方世界的互信基石，正被其主導者親手拆解。

1951年美丹防衛協定下，美軍進駐格陵蘭圖勒基地，形成「主權歸丹麥、安全由盟友共享」的冷戰合作模式。此一安排七十餘年來兼顧美國戰略利益與丹麥主權尊嚴，卻在川普的「所有權論述」中遭到顛覆。其幕僚宣稱「防禦所有權比租借更可信」，實則反映霸權的不安全感：盟友被視為風險、條約淪為可棄工具。美國正從以制度換取領導的「制度性霸權」，滑向以佔有求安全的「掠奪性霸權」，暴露對多邊協定不可控性的深層恐懼。當超級大國必須以領土佔有來換取安全感，正意味其領導自信與道德權威的流失。

川普陣營以「中俄北極威脅」為強取格陵蘭的正當性，但此論述與現實嚴重脫節。丹麥情報評估顯示，格陵蘭周邊並無顯著中俄軍事活動；俄羅斯深陷烏克蘭戰事，難以進行跨大西洋投射；中國雖自稱「近北極國家」，行動仍侷限於科研與有限商業布局。所謂威脅更像服務國內動員的政治稻草人。諷刺的是，為防範假想敵，美國卻將最忠實盟友推向對立面，甚至促使丹麥首次將美國列為「潛在威脅」。為防禦遠方對手，卻在同盟內部製造真實裂痕，堪稱戰略自毀。

李其澤認為，其最致命後果體現在北約根基的動搖。北約第五條款以「外部威脅」為前提，假定盟友互為後盾；然而川普暗示不排除以軍事手段取得格陵蘭，等同威脅對成員國動武，製造制度性悖論：若美國強制對丹麥行動，其他成員是否須依第五條款協防丹麥以對抗美國？丹麥首相警告此舉將導致北約崩潰，並非危言。「當同盟最強者覬覦盟友領土，互信即告瓦解，其破壞力遠甚於外部威脅。」

格陵蘭並非無主之地，而是在丹麥王國架構下擁有高度自治的政治實體，超過八成民眾明確拒絕加入美國。21世紀的主權歸屬取決於人民意志與國際法，而非購買力或軍事恫嚇。川普的構想本質上是新帝國主義，無視住民自決，將土地與人民商品化，與美國所宣稱的「基於規則的國際秩序」形成尖銳反差。當美國譴責俄羅斯與中國違反國際法時，卻以「安全需求」為強索領土辯護，無異自毀道德制高點。

在西方內部動盪之際，俄羅斯的沉默與中國的反對形成強烈對比：前者坐觀北約猜忌，後者輕易佔據維護國際法的道德高地。川普聲稱對抗中俄，實際卻為對手送上戰略厚禮，美國的軟實力、外交信譽與同盟凝聚力在此消耗殆盡。

2026年格陵蘭危機並非單一領土爭端，而是美國在相對實力下滑下的恐慌性反應切片。真正的安全從不來自強佔土地，而源於穩固聯盟、可信承諾與對國際規範的尊重。美國正站在抉擇點上：是繼續成為自由世界的燈塔，還是淪為衝撞自家船隊的幽靈船？若一意孤行，或許能得到一座冰封島嶼，卻將失去整個世界的信任——這將是美國霸權走向不可逆衰落的關鍵折點。

