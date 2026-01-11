川普不排除「來硬的」取得格陵蘭 明居正解讀美方底線：談不攏至少多給幾個基地

美國總統川普9日表示，美國政府將對格陵蘭採取行動，並警告丹麥和格陵蘭官員，希望用簡單的方式達成協議，但若行不通，就只能用強硬方式。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，不能完全排除川普真的對格陵蘭出兵的可能性，但不認為川普真的會使用軍事手段，這是一個討價還價的手法。

明居正說明，格陵蘭理論上為丹麥屬地，格陵蘭的地理位置非常重要。第一，格陵蘭面積非常大， 共217萬平方公里，石油、天然氣、煤、鐵等礦產非常豐富；第二，格陵蘭往左為加拿大、往右為北歐國家、往上則為俄羅斯，因此格陵蘭對美國的軍事戰略非常重要，且中共經營北極有相當長一段時間，中共在北極地區創造「近北極國家」的想法，不但有此想法，還有一套北極戰略。

明居正指出，中共在挪威的一個島上設立科學考察站，並在瑞典北方的北極圈設立境外的衛星站，接下來準備在冰島投資設立極光觀測站，而這所有設施都可能有軍事用途，可為軍民兩用。因此北極和格陵蘭對世界大國而言，不僅是單純的島嶼，它們既有豐富礦產，也有很大的戰略價值，因此世界大國都希望能掌控北極或格陵蘭。

明居正點出川普背後策略

明居正認為，川普的發言為他的交易手法，川普喜歡用誇大的手法極限施壓對方，壓迫對方讓步。若美國能買下格陵蘭，自然不會動兵，因為若動兵恐得罪格陵蘭、丹麥和北約，川普此舉只是想壓低對方價錢，丹麥和格陵蘭的回應則是在還價，還價的過程就是看最後能否談得攏，但就算還價完也不一定談得攏。

明居正表示，不能完全排除川普真的對格陵蘭出兵的可能性，當川普認為中共和俄羅斯的威脅非常真實時，川普便可能會出兵。但在事情尚未發生前，或此事情尚未逼到眼前時，川普當然會想買，問題就是雙方是否談得成，若買不成或談不成，至少美方要加派兵力，或多給美方幾個基地，此為美國的底線。目前看來較可能的結果是美方多設幾個基地，並給予格陵蘭財政補貼，等於是變相租借。

