川普不擔心、日韓歐關切！各國反應一次看：中共軍演危及戰略穩定，台海成地緣衝突點

中共解放軍近日於台灣周邊展開「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發歐洲與亞太多國高度關切。歐盟對外行動署（EEAS）發布聲明指出，該軍演升高兩岸緊張，並對國際和平與穩定構成威脅。歐盟強調，台海和平對全球安全與繁榮至關重要，並呼籲透過對話解決分歧，反對以武力或脅迫方式單方面改變現狀。

英國外交部也對解放軍圍台軍演表示憂慮，敦促各方保持克制、避免升高衝突，強調兩岸問題應以「具建設性對話」解決。法國外交部同樣警告台海和平受到威脅，重申維護現狀對全球穩定具關鍵性；德國則指出，中共軍演正加劇亞太區域緊張，呼籲「保持克制、開展對話」。

日本、韓國、菲律賓相繼警告北京勿挑釁

在亞洲，日本政府已透過外交管道對中國軍演表達關切。韓國外交部則表示希望兩岸透過對話維持和平穩定，並指出朝鮮半島安全及國家利益將是其外交努力的核心。菲律賓駐台代表彭科蓉也呼籲各方展現最大克制，以避免情勢進一步升溫。

這些表態凸顯台海不再只是兩岸問題，而是亞太區域安全的重要關鍵。多國一致強調，維持現狀與避免挑釁性行為，已成為維護區域和平的底線。

2025年10月27日，中國國務院總理李強在第28屆東盟加三峰會致詞，一旁是日本外務大臣茂木敏充與韓國總統李在明。（美聯社）

川普淡化軍演，美國會警告不可輕忽

美國方面則出現分歧聲音。總統川普表示對中國軍演「一點也不擔心」，並指中國國家主席習近平不會進一步升高衝突，認為中方多年來一貫進行演習。但多位美國國會議員表達不同意見。

民主黨籍眾議員史丹頓（Gregory John Stanton）批評北京若以軍演恐嚇華府是嚴重誤判，美國不會因此退縮；共和黨參議員韋克爾（Roger Frederick Wicker）則呼籲加速軍售與強化美台軍事連結。眾議員狄亞士巴拉特（Greg Stanton）更明確表示，美國將與台灣站在同一陣線，共同反對任何形式的脅迫與侵略。

中共封鎖未果？台灣強硬回應：「封鎖未成功」

中國所謂的「正義使命」軍演於12月30日正式啟動，包括模擬封鎖台灣港口、奪取制海制空權等項目。法新社記者目擊福建平潭火箭軍炮火演練場面，但我國防部指出，此次中共封鎖的意圖並未真正達成。國防部統計，僅過去24小時內便偵獲130架共機與22艘艦艇進入周邊空域與海域。

歐盟執委會主席馮德萊恩。（美聯社）

國防部參謀本部情報參謀次長謝日升表示，「中方封鎖計畫並未成功」。總統賴清德則譴責中國以軍事威嚇破壞地區穩定，強調台灣不會挑釁、不會升高局勢，但也絕不退讓。

台海不只是兩岸問題，未來地緣政治引爆點

歐盟發言人希佩爾（Anita Hipper）強調，台灣海峽的和平與穩定已不僅是地區性議題，而是全球安全與繁榮的戰略焦點，中國若持續以軍事手段改變現狀，將破壞區域秩序，並迫使國際社會調整對中政策。

面對中共當局頻繁演習與軍事擴張，多國已不再沉默。從歐洲到亞太，從議會到外交部門，各國正共同發出訊號：台海穩定是全球共同利益，亦是未來地緣政治對抗的潛在引爆點。



