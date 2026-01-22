川普不會對歐洲加徵關稅！美股道瓊強彈588點 台積電ADR跌0.32%

美股道瓊工業指數21日上漲588.64點。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）表示已建立有關格陵蘭的未來協議架構，排除了對歐洲盟友祭出新一輪關稅的可能性，這項消息振奮市場情緒，美國股市21日大幅上漲。道瓊工業指數上漲588.64點、1.21%，收復49000點，標普500指數上漲1.16%，斯達克指數則上漲1.18%，費城半導體指數漲幅達3.18%，台積電ADR下跌1.04美元、0.32%，收在326.12美元。

綜合外媒報導，川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇上表明不會使用武力取得格陵蘭島，並在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我們已經就格陵蘭島乃至整個北極地區的未來協議達成框架。基於此，我將不會實施原定於2月1日生效的關稅。」川普在宣布後不久告訴媒體：「我們已經有了與格陵蘭達成協議的構想」。美股應聲上漲。

輝達等成長股帶動市場反彈，輝達上漲2.87%，AMD飆漲7.71%，美光勁揚6.61%，Meta上漲1.46%，Alphabet上漲1.93%，微軟下跌2.29%。此外，川普也表示，將要求國會實施其提出的10%信用卡利率上限提案，但由於缺乏議員支持，該提案前景不明朗，銀行股上漲。同時，美國聯合航空公司發布對本季和全年業績的樂觀展望後也帶動航空類股上漲。

美股21日收盤，道瓊工業指數上漲588.64點，或1.21%，收在49077.23點。標準普爾500指數上漲78.76點，或1.16%，收在6875.62點。以科技股為主的那斯達克指數上漲270.50點，或1.18%，收在23224.82點。費城半導體指數上漲247.88點，或3.18%，收在8042.07點。

