川普不滿軍備交付慢 稱禁國防工業配息回購

美國總統川普再度對國防產業投下震撼彈。外媒《MarketWatch》報導，川普近日公開表示，將在國防承包商加快軍事裝備生產與維修進度之前，不允許企業發放股利或進行股票回購，相關言論立即衝擊市場，多檔美國國防類股應聲重挫。





川普於美東時間7日下午在社群媒體發文後，國防股全面下跌。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）收盤下挫4.8%，諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）重挫5.5%，Huntington Ingalls Industries下跌3%，RTX（前雷神）跌2.5%，波音下滑0.8%；相較之下，標普500指數當日僅小跌0.3%。

川普在貼文中直言，部分國防承包商「一邊向股東發放巨額股利、進行大規模股票回購，卻犧牲對廠房與設備的投資」，在軍備交付速度緩慢的情況下，這種行為「將不再被允許或容忍」。他並進一步點名國防產業高階主管薪酬過高，認為在問題改善前，年薪不應超過500萬美元。





不過，市場人士指出，國防企業為獨立上市公司，總統實際將如何限制配息與回購，仍存在高度不確定性。Jefferies分析師Sheila Kahyaoglu表示，該政策落實方式不明，且與「支持國防產業」的立場形成矛盾，短期內恐對國防股近期漲勢形成壓力。





事實上，川普早在去年12月便曾預告，將針對國防承包商的回購、配息與高層薪酬採取行動。最新發言顯示，川普政府對軍備交付效率的不滿，已正式轉化為對國防產業資本配置的強硬警告。