川普不滿韓國會未通過貿易協議！ 對韓關稅從15%升至25%

美國總統川普（Donald Trump）26日表示，將調高南韓輸美產品的關稅，涵蓋汽車、木材與藥品等項目，稅率由原本的15%提高至25%。川普同時指控南韓國會未履行與美國達成的貿易協議。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文直言，南韓國會沒有履行與美國的協議，並表示「李在明總統與我於2025年7月30日為兩國達成了一項極佳的協議，我在2025年10月29日訪韓時重申這些條款。為什麼韓國會未批准這項協議？」

川普表示，由於南韓立法機構尚未通過雙方達成的「歷史性貿易協議」，美方決定即刻調高南韓汽車、木材、製藥及其他所有對等關稅，稅率自15%上調至25%。

目前尚不清楚新一輪關稅何時正式生效，南韓總統府及美國貿易代表署對此目前均未立即回應媒體。事實上，過去川普也曾多次揚言調高關稅，但部分措施隨後遭延後或未完全落實。

根據《路透社》報導，南韓2025年與華府達成貿易協議，原本已著手推動相關執行作業，該協議將多項南韓出口至美國的產品關稅調降至15%。不過，南韓財政部長本月稍早表示，依協議規畫的3500億美元對美戰略產業投資，因韓元疲弱，預料難以在2026年上半年啟動。

大規模資金外流的疑慮，正為首爾當局帶來壓力，特別是在韓元匯價下探至2007年至2009年全球金融危機以來新低之際。

川普在其第二任期內持續將關稅作為外交政策工具，但此作法已引發經濟學家對市場衝擊的疑慮，同時相關政策也正面臨美國最高法院審理中的法律挑戰。

依據2025年美韓達成的協議，美國對南韓汽車及零組件的進口關稅，將由25%下調至15%，與日本產品看齊。雙方也同意，南韓對美國戰略產業的3500億美元投資中，將以分期方式支付2000億美元現金，每年上限為200億美元，以維持韓元匯率穩定。

大西洋理事會（Atlantic Council）國際經濟主席利普斯基（Josh Lipsky）分析指出，川普此舉反映出對南韓推動框架性貿易協議立法進度的明顯不耐。他表示，這再次提醒市場，原先預期2026年關稅政策將趨於穩定的看法過於樂觀。

利普斯基指出，外界常認為川普未必會落實關稅威脅，雖然有時確實如此，但並非總是如此，而單是政策反覆帶來的市場波動，本身就已付出代價。

