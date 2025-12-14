川普不當阿特拉斯 台灣撐得住嗎

在希臘神話裡，阿特拉斯用肩膀托起天空。他不是英雄，也不是救贖者；他撐住天空，不是因為偉大，而是因為被迫。眾神習慣了他的沉默、人類習慣了他的存在──直到有天，他肩頭微鬆，世界才驚覺：原來天空從來不屬於任何人的責任，只是一直沒有人敢看著它墜落。

美國新版《國家安全戰略》（NSS）正是這一幕在現代的複寫：NSS並未摧毀世界，但悄悄讓世界失去依靠。美國宣布的不是撤離，而是冷酷的重分層：美國只負責本土、軍力、科技、供應鏈與「西半球」。其餘的一切，盟友、秩序、道義，全送回秤盤重新計價。

歐洲最先感受坍塌的震動。NSS用極右敘事描繪歐洲，文明衰敗、人口變質、政治解體，暗示歐洲將走向文明抹除，並對疑歐、反移民的「愛國政黨」伸出合作之手。這不是外交語言，而是文明死亡證書：美國不再把歐洲視為同盟，而是視為正在腐敗的遺產。

更黑暗的是，美國宣布暫停北約擴張、要求歐洲自行防衛。這等於告訴一個仍面臨俄羅斯軍事威脅的大陸：你們的恐懼，與我們的利益不再同步。

與此同時，美國對中國大陸，競爭包裝成互利與科技自主；對俄羅斯不再談遏制，而談戰略穩定與限制北約擴張。這並非和平，而是美國重畫邊界：只要不威脅美國核心，其他地區的命運可以推遲、交換甚至袖手旁觀。

這種分層的世界觀最後落在台灣身上：NSS的立場從「反對」轉為「不支持」單方面改變現狀、承諾不是保證美軍出兵，而是維持嚇阻能力、盟友分擔與多國聯防的要求更明確、整體戰略重心偏向防止衝突而非制度對抗。路透分析直指核心：美國的首要任務不再是保衛台灣，而是避免因台灣引發的美中戰爭。

台灣要在渾沌秩序中存活必須理解三件事實：第一，世界不會因台灣的消失而哀傷，世界只會因自身損失而哀傷。台灣必須成為不可替代的科技節點、制度樣本、供應鏈核心，讓台灣消失的成本大到任何國家都無法承受。第二，台灣要窮盡手段降低自身成為戰爭引爆點的風險，因為世界會疏離任何可能把他們拖入戰爭的國家。第三，台灣必須具備延宕崩壞的力量，當援軍未到、盟友遲疑、世界猶豫，台灣能否撐住自己的天空？但真正決定台灣命運的是──當世界開始精算價值與風險，台灣還能否被視為值得為其冒險的體系？民主的終點從不是火焰，而是冷漠。不是被侵略的那天，而是世界不再在乎你被侵略的那天。

阿特拉斯已經準備離開。問題不在於他是否會回頭，而在於台灣是否已準備好在毫無神祇的世界裡，自己托起自己的天空？（作者為世新大學管理學院院長）