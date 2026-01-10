川普不相信北京會對台動武 翁履中解讀弦外之音

美國總統川普日前接受《紐約時報》專訪時表示，「美國有不同的總統之後，他也許會動手，但我不相信在我還是總統時，他會動武」。旅美教授翁履中解讀認為，川普不是強勢的說中國大陸不敢打，而是強調說因為他跟大陸領導人的關係很好。

翁履中9日在《中間觀點 - 翁P聊時事》節目中表示，川普的錄音檔當中，聽不出川普很強悍的說中國大陸不敢犯台。川普的回答，很明顯地說，他可能會這樣做，可是在他任內不會。川普的反應不是強勢的說中國大陸不敢打，而是強調說因為他跟大陸領導人習近平的關係很好，所以我們未來要做交易的情況之下，他不會這樣做。

廣告 廣告

翁履中指出，台海問題看中國大陸怎麼做，所以《紐約時報》的專訪，從川普的對話當中，看不出來對於台灣可以有樂觀的面向。他認為，在川普的4年任期，保台灣4年平安無事。因為對北京來說，真不需要在這個時候去挑戰，所謂挑戰不是說在軍事上、近海的台灣問題會落下風，而是不需要浪費這個成本，因為川普自己要讓子彈飛一下，讓他在世界政治上繼續操作一陣。

翁履中更點出，大家捫心自問，全世界看美國還會是一樣的嗎？不是懷疑美國，只是告訴大家，現在的美國是長這樣。例如今天一個人穿衣服不好看，不是討厭他，而是今天的鞋子就是不合腳，你把看見的真實情況呈現出來，可是有人說他就喜歡這個人，好喜歡這個偶像，所以你不能講他，台灣現在就是這樣，美國就是台灣的偶像。

【看原文連結】