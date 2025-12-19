川普不行換陸出手！王毅與泰柬外長通話 稱雙方表達停火意願

美國總統川普（Donald Trump）居中調停未果，泰柬邊境衝突持續至今已逾一週，大陸派出亞洲事務特使穿梭後，外長王毅昨天又與兩國外長通電話，稱柬泰雙方「表達降溫停火意願」。

大陸外長王毅與泰柬外長通話，稱雙方表達停火意願。（資料照／美聯社）

據《新華社》報導，王毅18日分別同柬埔寨副首相兼外交大臣巴速坤（Prak Sokhonn）、泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）通電話，柬泰雙方都向王毅通報柬泰邊境衝突最新進展，表達了降溫停火的意願。

王毅表示，作為柬泰兩國的朋友和近鄰，中方最不希望看到兩國兵戎相見，對衝突造成雙方平民傷亡深感痛心。此輪衝突烈度遠超以往，持續下去對雙方都無益，也有損東盟的團結。當務之急是做出決斷、儘快停火、及時止損、重建互信。

王毅強調，中方在柬泰邊境爭端問題上堅持勸和促談、公平公允，支持東盟的調停努力。大陸外交部亞洲事務特使已啟程赴柬、泰穿梭溝通，中方將繼續牽線搭橋，為推動柬泰重建和平發揮建設性作用。希望兩國採取有效措施保障中方專案和人員安全，警惕有人散佈不實之詞抹黑中國同兩國的友好關係。

巴速坤、希哈薩高度讚賞中方秉持客觀公正立場、居中勸和促談，歡迎中方特使穿梭調停，期待中方為推動局勢降溫及重建和平發揮更重要作用。

泰軍16日從素林省向柬埔寨發射炮擊。（圖／美聯社）

據悉，泰柬今年因邊界領土爭端多次爆發衝突，本月7日起引燃的新一輪戰火尤為激烈，戰鬥機、火箭炮、坦克輪番上陣，邊境地帶淪為戰場。截至16日，雙方公佈的傷亡數字不斷攀升，數十名士兵和平民死亡，超過70萬人被迫撤離家園。

