川普不顧醫囑長期服高劑量阿斯匹靈 紐時訪2位醫師這麼看

美國總統川普在華爾街日報1日刊出的專訪中，除了為健康狀況辯護並透露不少最近體檢的新細節外，也坦言自己每天服用高劑量阿斯匹靈，且已持續超過20年，加上「有點迷信」，因此拒絕遵循醫療指南與醫師建議，不願改為較低劑量。

紐約時報報導，十年前最有力的證據顯示，因有助於防止血栓形成，例行性服用阿斯匹靈可降低沒有心臟病史者發生心臟病發作與中風的機率。但2018年發表的三項大型隨機臨床試驗顛覆這一觀點，顯示阿斯匹靈對沒有心臟病史的人帶來的益處可能不如預期，且實際上會增加因出血及癌症死亡的風險，尤其是胃腸道癌症。

廣告 廣告

維吉尼亞聯邦大學及Inova健康系統的家醫科醫師克里斯特（Dr. Alex Krist）指出：「我們對阿斯匹靈的看法與推薦方式確實已經改變。」

●誰應每日服用阿斯匹靈？

美國預防工作小組、美國心臟病學學院（ACC）及美國心臟協會（AHA）等機構發布的醫療指南建議，對於過去未曾發生心臟病發作或中風的老年人，不應開始例行使用或定期服用阿斯匹靈以預防心血管疾病。所稱老年人為60歲或70歲以上，視各項指南而定。

洛杉磯加州大學的基層醫療醫師馬菲（Dr. John Mafi）表示，唯一明確建議每日服用阿斯匹靈的人，是已有心血管疾病病史者，也就是曾心臟病發作、缺血性（非出血性）中風，或罹患周邊動脈疾病，即一種因動脈狹窄而導致手臂或腿部血流減少的病症。他補充說，這是因為在這一族群中，服用阿斯匹靈的風險與效益比有利。

馬菲醫師說，對於服用阿斯匹靈以預防再次發生心臟病或中風的人而言，標準的每日劑量為低劑量，也就是所謂的「嬰兒」阿斯匹靈81毫克；相較之下，川普所服用的劑量約為該標準的四倍。

根據相關指南，對於60歲或70歲以下且心臟病風險較高的人，可考慮服用阿斯匹靈，但患者與醫師應依個別風險與效益評估後再做決定。心臟病的風險因素包括高膽固醇、高血壓、糖尿病及吸菸史。克里斯特醫師指出，若家族中有人在較年輕時曾發生心臟病或中風，也可能使醫師傾向建議患者服用阿斯匹靈。

●每日服阿斯匹靈 有哪些風險和益處？

馬菲醫師表示，阿斯匹靈是透過抑制血小板的作用來發揮效果；血小板會相互黏附形成血栓，用以止血或預防出血，而血栓正是引發心臟病發作與缺血性中風的主因。然而，正是這種抗血栓作用增加出血風險，且風險會隨年齡增長而上升。

醫師最擔憂的是可能致命的突發性內出血，如胃腸道出血或腦出血。根據最新預防工作小組建議，雖然此類事件的絕對風險偏低，但會隨年齡增加而上升，對60歲以上的成年人尤為危險。此外，馬菲醫師指出，部分研究顯示阿斯匹靈或有助於預防結直腸癌，但目前證據尚不足以支持僅為了該目的而建議服用。

●服用過量會有危險嗎？

一項針對1.5萬名有心血管疾病病史者進行的試驗顯示，將受試者隨機分配每日服用81毫克或325毫克阿斯匹靈，結果發現較高劑量並未帶來額外益處，且部分研究指出高劑量與較大的傷害風險相關。克里斯特醫師表示：「劑量愈高，出血風險就會上升，但在降低心臟病發作或中風方面並沒有額外好處。」

【看原文連結】

更多udn報導

不是開太慢或恍神！老人開車1常見行為「可能失智」

停汽車格內也會被開單！網驚：開車20年都不知道

綜藝天后形象崩壞！遭控「車內激戰」男伴、狂踢駕駛座

今起手機「嗶一下」能進站！北捷：2個不一樣要注意