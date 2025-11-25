川普主動致電高市早苗 強調日美合作緊密

美國總統川普與日本首相高市早苗。(白宮)

美中領袖於 24 日深夜通話後，外交效應迅速外溢至日美關係。日本首相高市早苗今(25)日證實，她已於稍早與美國總統川普通話，並由川普主動提出會談，希望向日方說明美中對話內容。高市表示，雙方在通話中確認日美之間「緊密而穩固的合作關係」。





根據日媒報導，川普在電話中向高市說明美中關係現況，並提及前一日與中國國家主席習近平的通話內容，然而外界關注的「台灣」議題，川普先前在社群平台貼文中依舊隻字未提。高市強調，此通話是美方要求進行，顯示川普希望在美中互動敏感時刻，提前與日本交換資訊。

中國《新華社》先前公布的通話版本中，習近平大篇幅談及台灣，聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，並向川普強調台灣問題在兩國關係中的「核心地位」。然而川普之後在「真實社群」（Truth Social）所公布的敘述中，僅提到俄烏戰爭、芬太尼與農產品等議題，並宣布他將於明年 4 月訪問北京，並回邀習近平以國是訪問形式訪美。





日本富士新聞網（FNN）指出，川習通話發生在中日因「台灣有事」答詢而陷入外交緊繃之際，因此川普迅速與高市通話，極可能與日方對中政策的同步性有關。美方是否刻意淡化台灣議題、或是否就此向日方作更進一步說明，仍有待後續觀察。