川普主動要求！高市早苗曝今早與川普通話：歡迎我隨時打電話

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

中日近期因日本首相高市早苗發表「台灣有事說」而關係緊張，據日本「富士新聞網」報導，美國總統川普與高市早苗於今（25）日上午通話，高市早苗透露，對話內容確信了日美之間的密切合作，「川普總統告訴我，他是我的好友，歡迎我隨時打電話給他。」

美國總統川普與高市早苗於今（25）日上午通話。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

據中國官媒新華社報導指出，川普在昨日已先和中國國家主席習近平進行了電話交談，雙方不僅討論烏克蘭戰爭、芬太尼和大豆等其他農產品議題；習近平也在通話中強調，台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分。不過，川普在通話後大讚此次通話是一場「有意義的」電話會談，卻無提及台灣議題。

而根據「富士新聞網」報導，高市早苗於今早透露，應川普提議進行了電話會談，她指出，雙方就美日同盟強化及印太地區所面臨的情勢和諸多課題進行了廣泛的意見交換。高市早苗認為，這是繼川普先前訪日後，再次確認美日之間的緊密合作，她並透露，川普稱她是極為親近的朋友，「歡迎我隨時打電話給他。」

