川普主持和平理事會成立儀式 稱世界「更富裕、安全與和平」

美國總統川普(Donald Trump)今天(22日)在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)上主持其籌組的「和平理事會」(Board of Peace)成立儀式，川普在這項儀式上宣稱，世界「比一年前已經變得更加富裕、安全，也更加和平」。

英國衛報(The Guardians)報導，川普在為這個新機構舉行的簽署儀式上表示，它將成為「世界歷史上最具影響力的機構之一」。

川普並重申他已阻止了8場戰爭的說法。他說：「我們把那些戰火都撲滅了。多數人並不知道那些戰爭正在發生，包括我自己在內。」

在來自19個國家的部長與政府首長陸續登台就座後，川普走到台上，稱這是「所有會議中最重要的一場」。

與會的領袖包括科索沃總統奧斯曼尼(Vjosa Osmani)及阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)，摩洛哥、匈牙利、印尼、約旦、哈薩克與沙烏地阿拉伯皆派出代表出席。

川普形容這些人「多半都是非常受歡迎的領袖—有些則沒那麼受歡迎，但人生就是如此」，並再次宣稱，和平理事會將是「世界歷史上最具影響力的機構之一」。

川普在台上與摩洛哥外交部長波利塔(Nasser Bourita)、巴林王儲薩爾曼(Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa)簽署成立文件，接著其他領袖兩兩上前簽署。

部分外交官曾警告，川普可能希望這個機構取代聯合國，但川普聲稱，兩者可以並行合作。他說：「我認為，和平理事會與在座的這些人一起，加上聯合國，可能為世界帶來非常、非常獨特的局面。」他並補充，聯合國仍具備「龐大潛力」，只是尚未完全實現。

這個由川普擔任主席的機構，最初是他提出加薩停火計畫的一部分。

然而，近來他暗示，該理事會可能承擔更廣泛的地緣政治角色。川普20日被記者問及這個新機構是否應取代聯合國時，川普回答說：「有可能。」