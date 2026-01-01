川普主持甘迺迪中心年度頒獎典禮 收視率創新低

美國總統川普(Donald Trump)曾開玩笑表示，如果他主持的甘迺迪中心年度頒獎典禮進行順利，他就辭去美國總統職務。

但今年年度頒獎典禮的收視率暴跌至歷史新低，正值他接管這個首屈一指的華盛頓藝術中心，12月時將自己的姓氏加至該中心名稱上，引發爭議。

根據「綜藝」(Variety)和「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)等業界期刊引用尼爾森即時(Nielsen Live)+當日樣本(Same Day Panel)+大數據(Big Data)的一份報告，在哥倫比亞廣播公司(CBS)播出的2025年頒獎典禮，平均收視人數為301萬。

廣告 廣告

這一數字比2024年的410萬下降了25%，而2024年的數字當時就寫下歷史新低紀錄，比2023年的450萬少。

前實境秀電視明星川普是第一位主持這項頒獎典禮的美國總統。今年的頒獎典禮表彰了電影「洛基」(Rocky)的演員席維斯史特龍(Sylvester Stallone)、「歌劇魅影」(Phantom of the Opera)明星麥可克勞福(Michael Crawford)、迪斯可傳奇人物葛洛莉亞蓋諾(Gloria Gaynor)、搖滾樂團接吻合唱團（KISS）以及鄉村音樂傳奇喬治史崔特(George Strait)。

自2025年1月重返白宮以來，這位79歲的共和黨人便開始強力掌控甘迺迪中心，稱其過於「覺醒」(woke)，並親自出任其欽點的董事會主席。

在這場12月7日錄製的頒獎典禮於12月23日播出前不久，川普在自家「真實社群」(Truth Social)網絡上表示，他是應「幾乎是每一個人」的要求主持了此次頒獎典禮。

他發文表示：「告訴我你們覺得我的『典禮大師』能力如何。如果真的很好，你們會不會希望我辭去總統職務，將『主持』改為我的全職工作？」

該中心12月稍早在一場董事會投票中被重新命名為「川普-甘迺迪中心」(Trump-Kennedy Center)，這引發了已故甘迺迪總統(John F. Kennedy)家屬的強烈抗議。

此後，多位音樂家取消了在該中心的演出，包括一支著名的爵士樂團和一個舞蹈團體，以示抗議新名稱。

川普任命的藝術中心主席格瑞尼爾(Richard Grenell)譴責表演者取消演出，稱他們「是由之前的極左派領導階層安排的」。

他29日深夜在X上寫道：「抵制藝術以展現你對藝術的支持，是一種精神錯亂症候群(derangement syndrome)的形式。」

根據美國媒體報導，自新董事會上任以來，該中心門票銷售就有所下降。(編輯:柳向華)