川普主持白宮耶誕點燈 許願「今年內結束俄烏戰」

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞4日在白宮附近橢圓廣場點亮國家聖誕樹向支持者致意。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞，主持白宮耶誕點燈，川普許下「今年內終結俄烏戰爭」的耶誕心願，另外紐約洛克菲勒中心 高22公尺高的耶誕樹，也在低溫下盛大舉行點燈活動。

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞共同主持白宮耶誕點燈儀式，川普許下「今年內終結俄烏戰爭」的耶誕心願，展現其對國際和平的期待。同時，紐約洛克菲勒中心也舉行了盛大的耶誕樹點燈活動，22公尺高的巨型耶誕樹在民眾的歡呼聲中亮起。此外，德國一對夫婦以家中621棵耶誕樹創下世界紀錄，為今年的耶誕節增添了特別的歡樂氣氛。

在白宮舉行的耶誕點燈儀式上，川普和梅蘭妮亞共同主持了這項傳統活動。當倒數結束，巨大耶誕樹上的橘色小燈亮起時，所有參與者都沉浸在節日的歡樂氣氛中。川普在活動中表示，美國正在以前所未見的規模解決戰爭，已經解決了八場，現在正在設法解決俄羅斯與烏克蘭之間的衝突。他相信最終能達成和平，並許下了在今年結束俄烏戰爭的耶誕心願。

紐約洛克菲勒中心同樣舉行了盛大的耶誕點燈活動。當主持人倒數結束後，覆蓋在約22.8公尺高耶誕樹上的5萬顆彩色小燈泡全部亮起，照亮了整個廣場。許多民眾不畏低溫，排隊等待見證這一特別時刻。美國鄉村歌手麥肯泰爾在活動中祝福大家有個愉快的耶誕節和美好的新年。此外，冰島華裔歌手林冰也出席活動並獻唱，為節日氣氛增添了國際色彩。

在德國，一對名為耶羅明的夫婦在他們位於林特恩的家中，展示了令人驚嘆的耶誕裝飾。從耶誕樹到整齊排列的胡桃鉗，這個民宅裡共有621棵耶誕樹，成功打破了世界紀錄。德國紀錄協會官員確認了這項全新的紀錄，並頒發證書給這對夫婦表示祝賀。前來參觀的民眾都對這壯觀的景象感到驚喜和開心，而民宅主人則表示很高興能與大家分享節日的喜悅。

