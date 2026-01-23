川普么兒視訊電話驚見英國友人被打 越洋報案救人一命

2025年1月20日，川普小兒子拜倫在第一資本體育館接受現場觀眾鼓掌。美聯社



美國總統川普的小兒子拜倫（Barron Trump）就讀紐約大學，向來低調生活。不過美媒近日披露，他曾在去年1月越洋救了一名英國友人的命。

《紐約時報》報導，去年1月一個寒冷的深夜，英國倫敦警察局接到一通緊急報案電話，對方說「我從美國打來。呃，我剛剛接到一個女孩的電話，你知道的，她正在被毆打」。

報案人正是19歲的拜倫。

本週於倫敦進行的一起案件庭審，意外揭露拜倫在案件中扮演救人一命的關鍵角色。本案被告是22歲的俄羅斯公民魯米安特澤夫（Matvei Rumiantsev），他被控攻擊、勒頸以及性侵前女友等六項罪名，該名前女友就是拜倫在報案電話提到的女孩。

根據英國法律，庭審中不會公布性侵受害者姓名，且擁有終身匿名的法定權利。

根據最早報導這起審判的英國《地鐵報》，受害女子21日出庭作證時提到拜倫時表示，「他救了我一命。在那一刻，那通電話就像是上帝給的啟示。」

檢察官表示，拜倫不會出庭作證，但他的報案電話內容，與倫敦市警察局去年5月發函請求他以正式證人身分陳述後回覆的一封電子郵件，一同被提交為證據。

拜倫在回覆警方的電郵中，描述這名女子「是與我非常親近」的人，兩人透過社群媒體認識。

白宮尚未回覆紐時置評請求。

根據電郵，拜倫說他打電話給該名女子，「由於時差關係，原本沒指望她會接聽」，不過電話被接聽，「但令我沮喪的是，接聽的人不是她」。

拜倫描述，這通視訊電話中，畫面中出現一名赤裸上身、深色頭髮的男子，「這一幕持續大概一秒鐘，我感到腎上腺素飆升。接著鏡頭轉到邊哭邊挨打的受害人」。

檢方21日在法庭播放拜倫的報案電話錄音，並提出文字檔。根據紀錄，警方於當地時間2025年1月18日凌晨2點23分接到報案電話，拜倫在電話中告訴倫敦市警察局的接線員「這真的很緊急」，但沒有表明自己的身分，僅向警方提供女子的姓名和地址，表示幾分鐘前在視訊電話中目擊一起攻擊事件。

接線員詢問他如何認識女方時，拜倫回答：「我的意思是這些細節不重要，她正在被毆打。」接線員告訴拜倫他們需要獲取更多資訊，包括他如何認識她，焦急的拜倫回答：「我不認為這些細節重要，她正在被毆打，但好吧，我是在社群媒體上認識她的，我不認為那很重要。」

接線員說：「你能不能停止這種無禮的態度，確實回答我的問題。」在回答了更多問題後，拜倫說：「她被打得很慘，那通電話是大約八分鐘前的事，我不知道現在狀況如何。所以，很抱歉我剛才很無禮。」

《地鐵報》報導，警方抵達該名女子住處時，她確認拜倫是報案人無誤。

根據檢察官提供給媒體的文件，在拜倫報案前不久，該名女子曾撥打兩次電話給警方，但電話「在接線員獲得所有必要細節前就中斷了」。

魯米安特澤夫在拜倫報案當日被捕，他否認所有指控。他22日在倫敦東北部的斯奈爾斯布魯克刑事法院（Snaresbrook Crown Court）出庭受審時表示，女子在案發當晚對他施暴，並試圖朝他臉部揮拳。

他說，接著他注意到手機在響，看到螢幕上顯示是川普，「我接起電話，立刻將鏡頭對準她，我想，或許她會意識到自己的行為是不合理的」。

除了攻擊及性侵前女友，魯米安特澤夫另被控2024年11月犯下另一起性侵與攻擊案，加上一條「妨害司法公正」的控罪，他被指控透過電話和從監獄寄出的信件，施壓受害者撤回指控。魯米安特澤夫對所有指控皆不認罪。

