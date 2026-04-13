川普之戰的未來與台灣

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

示意圖：Getty Images

⊙Phil Smith

我最近在《思想坦克》發表的兩篇文章，探討了美國干預海外的歷史，以及其在軍事、情報與戰略上的徹底失敗。當美國進行這類冒險行動時，總會有一連串令人尷尬的誤判、誤解與文化無知，證據不勝枚舉。

我並不是說美國是唯一的案例，因為許多國家也犯同樣的錯。我的看法是美國在軍事、情報或戰略規劃上並非天生神武。他們會搞砸，就像其他人一樣；若認為他們比別人的缺陷更少，那就大錯特錯了。

伊朗戰爭

在伊朗問題上，美國那種根深柢固的自大顯然再次抬頭，再加上一位明顯患有「權力傲慢症候群」（註1）的領導人，讓全世界不得不接下來收拾殘局。

廣告 廣告

美國領導團隊的思考邏輯是單純轟炸伊朗就能使其屈服，並達成政權更迭、解除武裝、煽動革命，進而結束現代中東數十年的衝突。這絕對值得探討，尤其考慮到現況完全不是這麼一回事。

對伊朗的攻擊顯然沒有達成美國最初要求的「無條件投降」或「政權更迭」。伊朗長期執政的最高領導人哈米尼在美國和以色列的聯合轟炸中死亡，隨後由其子穆吉塔巴接任，伊朗政權到目前為止並沒有實質改變。這讓美國陷入困境，難以自圓其說，於是現在開始試圖與這個爛攤子劃清界限。

接著看看美國當局現在陷入恐慌的徵兆：他們威脅說「一整個文明將在今晚滅絕，永不復生」，或是「他們是畜生，我們必須阻止他們」，以及「能做這件事（殺掉他們）對我（川普）來說是多大的榮耀」。

這難道不是瘋人院裡的希特勒式胡言亂語嗎？如果你認為世界領導人說出這種話很合理，請在下方留言，我真的很想聽聽你們的想法。

此外，美國總統上週還說：「週二將是伊朗的『發電廠日』和『大橋日』，全部打包送上。這將是前所未有的！！！你們這群瘋子，快給我打開該死的（荷姆茲）海峽，否則你們會像活在在地獄裡。等著瞧吧！阿拉保佑。」

如果你希望在國際舞台上被嚴肅看待，把這種言論公之於眾，根本是把愚昧提升到另一個層次。

話雖如此，我能理解這種挫折感。當我跟銀行溝通帳戶問題時也會有這種感覺，但我不會對著電話尖叫，因為那既沒效率又愚蠢。看來美國總統在「管住嘴巴」這件事上，還不如我們一般人聰明。

我知道台灣有許多人喜愛並崇拜美國領導人，認為美國轟炸伊朗是正確的。他們可能也會指著那份剛出爐的停火協議，將其視為對伊朗的某種勝利，但顯然美國在可能犯下國際戰爭罪的幾個小時前退縮了。根據國際人道法，摧毀發電廠等基礎設施被視為戰爭罪。

北大西洋公約組織

看看那些支持當今政權的伊朗人在街頭載歌載舞慶祝「勝利」的畫面，像往常一樣，交戰雙方都宣稱獲勝。伊朗和平計劃中的許多要點對美國來說，顯然是無法接受的，戰爭沒有哪一方會是真正的「贏家」，雙方都必須做出重大妥協。

伊朗知道自己目前暫處強勢，因為世界其他主要國家並沒有團結在美國身後支持這場戰爭，而美國領導層的選擇正在迅速耗盡。這就是為什麼美國總統對其他北約成員國感到憤怒，因為他們拒絕加入讓這場戰爭合法化。（註2）

最主要的爭議點之一是重啟荷姆茲海峽。該海峽連接波斯灣與阿曼灣，全球20%的石油必須經此運送。海峽關閉的直接結果是油價飆升，這影響了包括美國在內的所有人。儘管美國聲稱石油自給自足，但油價是由全球市場決定的。

在戰爭之前，荷姆茲海峽對國際航運開放並被歸類為國際水域。如今伊朗宣稱對其擁有主權，並對安全通過的船隻徵收數百萬美元的通行費。即使航商願意付錢，現在的問題是，支付這些費用可能會觸發美國、英國或歐盟因對伊朗制裁而產生的處罰。

川普與共和黨是否會走下坡

回顧川普任期的第一年，這場戰爭在維持國內支持度方面似乎是一個重大誤算。

他已經深陷重大的政治問題，例如捲入艾普斯坦檔案的性醜聞爭議，以及內閣中充滿了他正準備開除的無能馬屁精。現在推卸責任的遊戲已全面展開，可以肯定的是，他會透過犧牲他人來逃避責任。這種情況已經在發生，不久後會有更多人下台。

然而目前這位美國總統在國內極不受歡迎，因為他許多競選承諾跳票，且由於分心於戰爭，幾乎無法解決任何國內問題。這場戰爭直接違背了他「不發動無休止戰爭」的承諾，尤其他曾多次批評美軍在過去的中東行動是無意義且無休止的戰爭。

他的思維模式像孩子一樣，容易很快感到無聊並轉向其他事物。我的預測是，他會直接在毫無證據的情況下宣稱對伊朗取得勝利，然後拍拍屁股走人，留下一個爛攤子。接著他可能對古巴採取行動，試圖轉移注意力。

證據顯示他作為領導人的支持率已跌至歷史新低且持續下滑，這嚴重影響了他所代表的共和黨。

在此我無意詳細討論民調，但我們必須思考一個問題：11月的美國期中選舉會發生什麼？一般美國人關心國內事務勝過海外戰爭，因此除非共和黨能迅速消除戰爭帶來的油價上漲、通貨膨脹、國家債務加劇等負面影響，並維持對參眾兩院的掌控，否則他們注定失敗。

不過，或許川普會找到威脅司法體系和憲法專家的方法，或者改變郵寄投票等規則，以此取得期中選舉勝利並保留國會多數優勢。這是可能的，這也是為什麼在台灣的我們要關心11月的結果，因為美國期中選舉將影響世界，包括台灣。

台灣反對黨繼續向中國靠攏

台灣以及我們這些生活在這裡的人，命運與美國政府緊密相連，但也別忘了我之前文章中提到的，美國在近代歷史犯下過的巨大誤判。

讓我們回顧二戰後的世界格局：1949年國共內戰結束，以及1979年美國卡特總統宣布與中華人民共和國建交。這導致美國撤銷對台灣的承認，並終止了共同防禦條約。

儘管卡特簽署了1979年的《台灣關係法》（TRA），旨在維持強有力的非正式關係並提供防禦性武器，這也是目前美台協定的基礎，但從歷史的角度來看，台灣並沒有什麼特別需要感謝美國的。

而伊朗戰爭已經再度清楚顯示，美國在試圖充當「世界警察」時，根本不知道自己在做什麼。此類失敗正持續累積，伊朗只是最新的一個例子。在現任政府領導下，經歷了伊朗的慘痛經驗後，如果中國對台灣採取行動，美國反擊的可能性值得商榷。

轟炸一個第三世界的沙漠國家是一回事，但要為了保衛一個長達400公里的民主島嶼，與擁有世界第三大軍事力量的國家開戰，則是另一回事。

我懷疑美國只為了維護民主，或確保晶片供應就會採取這種行動，因為比起這島上的2300萬人，一般美國大眾應該更擔心油價。因此對美國來說，無論是民主黨還是共和黨執政，要找藉口不捲入困難的海外問題，一個簡單的方法就是觀察台灣正明顯釋放出的信號。

如此一來，爭論點就不再是維護民主或對抗共產主義（美國過去曾與之交戰但並未成功），而僅僅是允許一個「主權」國家做它想做的事。如果美國人這麼想，也是情有可原的。台灣確實是一個民主國家，擁有自決權，還有向來成功的民主選舉。

我們都很清楚台灣最大在野黨國民黨在立法院掌握多數席次，因此擁有國會控制權，並能對執政的民進黨政府的任何議題行使否決權。而目前國民黨黨主席鄭麗文正在訪問中國，今天也與中國國家主席習近平會面。不論同不同意，國際媒體已經有不少國民黨和共產黨聯手對抗民進黨，對台灣未來發出警訊的報導。

鄭對中國展現十分友好的態度，在談話中也強調一中政策在世界上具有正當性。我當然了解一中政策和一中原則的不同，或是台灣與中國完全不同，但從外人的角度來看：既然台灣想要這樣，我們憑什麼干預？特別是美國現在沒錢，也絕對不想與中國開戰。

在衝突中美國幫助台灣的意願在伊朗戰爭後合理推測不如以往，我們都需要為可能的後果做好準備。尤其國民黨越是釋放出樂於被中國接收的信號，美國就越容易甩掉台灣這個包袱，儘管卡特當年簽署了《台灣關係法》。

台灣今年底地方選舉的結果，將會對世界釋出更強烈的訊號台灣自己想要什麼。

註1：教科書將「權力傲慢症候群」（Hubris Syndrome）描述為一種以極度過度自信、傲慢以及蔑視他人為特徵的人格障礙。這通常發生在政治或商業領導人獲得高度權力之後。這種對權力的迷醉會導致決策失誤、魯莽行為以及無視後果。

症狀包括如下：

自戀傾向：迷戀個人形象與自我神化。

救世主狂熱：認為自己是天選之人，擁有特殊使命或能力，無視現實限制。

脫離現實：失去對日常限制的感知，通常源於孤立。

無視建議：過度依賴直覺而非專業知識或專業諮詢。

魯莽：衝動且具風險性的決策，頻繁導致重大的組織危機。

註2：北大西洋公約組織（NATO）是由美國、加拿大和多個歐洲國家在二戰後簽署的，旨在針對當時的蘇聯提供集體安全保障。它本質上是防禦性的，因此北約不願參與對伊朗的攻擊。條約第5條是北約的集體防禦條款，規定對其中一個成員國的武裝攻擊應被視為對全體成員國的攻擊。其核心原則是「集體防禦」，而非「集體攻擊」。

作者在路透社工作超過三十年，從歐洲總部外派亞洲後就不再離開，曾任亞洲金融總編，南太平洋總編，南亞總編，北亞總編。退休後的台灣女婿目前旅居八里左岸，對台灣民主充滿興趣，希望能夠提供旁觀者的看法。

看更多思想坦克文章

美以伊戰爭帶來的國際戰略形勢新變化

中國人民苦到「躺平」，國民黨卻要台灣「躺平投降」