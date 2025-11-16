川普也投降！難擋通膨民怨 髮夾彎調降200項食品關稅

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普又髮夾彎了！為了平息物價飆漲引發的民怨，他於14日調降了香蕉、咖啡、牛肉、番茄等超過200項食品的關稅，而且還回溯至13日的半夜生效。但川普此舉形同打臉自己，因為他總是堅稱，關稅不會推高物價。

美國總統川普。（圖／翻攝自X平台 @mmpadellan）

「美國不存在通膨」

川普登上空軍一號被記者問及，態度總算有所軟化，坦承關稅「可能在有些案例」推升了價格，但他依舊堅持美國大體上「不存在通膨」。《華盛頓郵報》則分析，川普調降關稅的舉動，代表他自己的標誌性政策，陷入了須防守的劣勢。

廣告 廣告

國會當中對川普的支持，因為民意反彈而受到動搖，再加上最高法院駁回關稅的潛在風險，川普必須設法替自己的經濟政策辯護。尤其民眾對通膨的怒火，已經助攻民主黨在最近的維吉尼亞州與紐澤西州選舉獲勝，《華郵》所做民調也顯示，反對關稅的選民比例，是贊成者的兩倍。如果民意仍延續一年來的反關稅趨勢，共和黨明年期中選舉恐遭血洗。

川普於14日頒布行政命令，降低了許多食品的進口關稅。但其實早在9月，白宮就放出消息，稱若他國與美方達成貿易協議，川普政府可能豁免該國部分產品的關稅。如今則是連貿易協議的條件都免了，直接對產品一視同仁地降低關稅。

前美國貿易官員巴迪拉（Christopher Padilla）告訴《華郵》：「他們也清楚不該施加如此多的關稅，知道此舉損害了消費者的負擔能力。現在他們正在尋找理由來正當化關稅的調降。我對此無所謂，但我們當初真的有需要先走這麼一遭嗎？」

3%的通膨率

在川普降關稅命令發布的前一天，就有他的幕僚透露，政府將豁免特定產品的關稅，像是由阿根廷、薩爾瓦多、厄瓜多與瓜地馬拉所生產的咖啡。據匿名的官員所述，這些關稅豁免將透過各國與美國的雙邊貿易框架來達成。

這些關稅調整，顯然是針對通膨所引爆的民怨。美國整體通膨的年增率已達3%，高於聯準會所設定的2%物價穩定目標。過去美國的通膨還曾在2022年攀升至9.1%高位。

民生物價持續升高。據美國官方統計，像是9月的咖啡平均價格，比去年同期飆漲了9%，香蕉也漲了7%。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

瑞士獲美國關稅大幅減免 承諾對美投資2000億美元

砸逾6兆與「金」品說服川普！美瑞達成協議 瑞士關稅從39%大砍至15%

瑞士承諾投資2千億美元、買波音！美國宣布：關稅從「39%降至15%」

韓美安保與通商協議內容曝光 李在明任期內有望完成戰時作戰指揮權移交

