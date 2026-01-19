川普也靜脈不全！每天「這樣」走路＋1呼吸法防靜脈曲張！坐著也能防猝死
久坐、久站讓你下半身越來越「沉重」？當心，這可能是靜脈曲張的警訊！就連美國總統川普也被檢查出有「慢性靜脈功能不全」！醫師提醒，老化導致血管彈性變差，或懷孕、肥胖等因素，都可能導致靜脈瓣膜功能不全，不只可能靜脈曲張，還可能發生血管栓塞而引發生命威脅。
79歲川普手腳異常 7月多次被捕捉畫面
現年79歲的川普幾個月前的健檢報告才讓許多醫師大讚他「比年輕人健康」，但他多次被拍到手部出現不明瘀青。7月出席世俱盃決賽時，又被捕捉到腿部異常腫脹的情況。7/17在白宮接見巴林王儲時，明顯看出川普用化妝品將手部的瘀青蓋住。
川普雙下肢發現慢性靜脈功能不全
白宮發言人李威特指出，川普接受心血管檢查，實驗室結果包括全血細胞計數、廣泛的基礎代謝、凝血功能檢測、D-二聚體、B型利鈉激素（BNP）、心臟生物指標等數字，全都在正常範圍內。
檢查未發現心臟衰竭、腎功能衰竭或系統性疾病的情況，健康狀況非常良好。川普也接受心臟超音波檢查，確定心臟正常。
不過，透過雙下肢靜脈都卜勒超音波，醫師發現川普有慢性靜脈功能不全的情形。李威特表示，這是70歲以上族群常見的症狀，檢查結果並未顯示有靜脈血栓形成或動脈疾病。
手背瘀青與經常握手及服藥有關 川普無不適感
至於川普手背上的輕微瘀青，李威特解釋，這與經常與他人握手造成的軟組織發炎有關，同時也和川普服用阿斯匹靈以預防心血管疾病有關，這是服用阿斯匹靈無害的副作用。
雙腿水腫恐為器官求救訊號 心肝腎靜脈問題要當心
台安醫院心臟外科醫師袁明琦說明，雙腳同時水腫通常都是因為器官問題，可能引發的原因包括心臟衰竭、腎臟疾病引起蛋白質流失、肝臟功能異常影響蛋白質合成、甲狀腺功能異常以及慢性靜脈疾病等。
抽血檢驗找腿水腫原因 3大危機需警覺
袁明琦指出，為了找出腿腫的原因，可以進行D-二聚體、B型利鈉激素（BNP）、心臟生物指標等檢查。其中，D-二聚體可用於靜脈血栓症、肺栓塞等的檢驗；BNP與心臟衰竭高度相關，可協助診斷心衰竭及評估狀況。
心臟生物指標則可診斷急性心肌梗塞、評估心衰竭、預測心血管疾病風險。透過這些檢查，有助揪出心、肝、腎衰竭的危機。
避免久坐久站助改善靜脈回流
袁明琦提醒，下午或晚上，特別是久坐或久站後，血液和體液容易積聚在下肢，造成腫脹的情形會較為明顯。因此，避免長時間坐著或站著，有助促進下肢靜脈血液回流，改善水腫問題。
腿部常見症狀一次看
靜脈曲張不僅影響美觀，更可能引發多種腿部不適症狀，包括：
疼痛、疲勞、水腫
皮膚出現紅棕色、脫屑、發癢、變色、變硬
潰瘍、靜脈曲張
感到灼熱、刺痛、抽筋、皮膚發炎
2大關鍵力量，改善靜脈回流
中醫師鄒瑋倫表示，改善靜脈回流的關鍵在於「肌肉力」和「呼吸力」。由於內建的靜脈瓣膜可能因老化、體重過重等因素而鬆弛，此時就需要借助外力來幫助血液回流。
1.肌肉力
勾腳踝、壓腳背：
可站著或坐著，單腳離地，先將腳踝向上勾，再向下壓，重複動作，有助於活化腳踝周邊的肝、脾、腎經絡，強化肌肉幫浦作用。
單腳伸直腿轉圈：
這個動作能運動到鼠蹊部的肌肉，對於有骨盆腔靜脈曲張問題的人特別有幫助。單腳伸直，以髖關節為軸心，順時針及逆時針畫圈，每回各做10下，雙腿交替。
彎腰找腿走路法：
許多長輩因怕跌倒而習慣小碎步走路，但這反而會讓本體感覺變差。中醫師建議，走路前可先微彎腰，雙手扶著髖部，感受用髖部帶動腿部的感覺，練習約10-20秒後再開始走路，步伐就能自然邁開。
2.呼吸力
御飯糰呼吸法：
結合腹式與胸式呼吸，想像自己的胸腔和心臟像一個御飯糰。吸氣時，先用腹式呼吸讓肚子（腰）向外擴張，感覺氣體充滿腹部後，再用胸式呼吸將胸腔擴張，讓御飯糰飽滿。吐氣時，慢慢將氣吐出，這個動作有助於增加胸腹腔的壓力變化，促進靜脈血液回流。
久坐族福音！「腳踩球」運動防猝死
對於長時間坐在辦公室或行動不便的長者，博仁醫院副院長康志森也提供了一個簡單有效的運動：
雙腳交替踩球：
準備一顆有彈性的握力球或舒壓球，坐在椅子上，將球放在腳下，雙腳輪流踩踏，每次踩下時停留5秒，這個動作可以有效鍛鍊小腿肌肉，改善靜脈功能，預防致命的肺栓塞。
◎ 諮詢專家／袁明琦醫師．鄒瑋倫中醫師、康志森醫師
盧巧音流鼻涕竟是鼻竇炎！鼻塞、倒流救星來了：中醫「排膿神茶」+2穴位秒通暢
胰臟癌奪命急又狠！控糖穩胰島素關鍵曝 蒟蒻助控糖 膳食纖維王是它
李亞萍常夢見死去好友聊天 憂鬱失智怎麼治？中醫教按4神穴補腦1氣功清腦廢物
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
