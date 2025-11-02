川普亞洲之行：推動「交易式外交」
美國總統川普本月26日展開他重返白宮後的首次亞洲之行。馬來西亞首都吉隆坡是第一站，目的是參加東南亞國家協會（ASEAN）的系列高峰會議，而「川習會」則為他此行畫下，他自認高達「12分」的句點。
所謂「安全靠美國，經濟靠中國」，東南亞國家一直希望在中美戰略競爭中維持平衡的立場。他們試圖以擴大對美出口來減低對中國大陸市場的依賴；但川普的對等關稅政策，使東協多數成員蒙受重大經濟損失，從而對美國的安全保護失去信心；與此同時，南海主權爭議與中共軍力的急速擴張，則讓一些東協國家心存憂懼。東南亞國家因此左右為難，承受了相當大的「選邊」壓力。
川普對區域多邊舞台不感興趣，他在吉隆坡的主要工作是運用經濟工具，擴展美國對東南亞地區的影響力。川普在東協峰會上，見證了泰國與柬埔寨簽署《吉隆坡和平協議》，結束兩國多年來的邊境緊張局勢。
川普在峰會期間宣布美馬雙邊關係升級為「全面戰略夥伴關係」；他與柬埔寨簽署互惠貿易協議，並與泰國、越南發表聯合貿易聲明。此外，川普還與越南總理范明正會晤，正式確認雙方的貿易協議架構，從而成為本次東協高峰會最受矚目的焦點。
日本是川普此行的第二站。上任不久的日本首相高市早苗，希望藉川普來訪穩固她在國內的權力基礎，因此特地從吉隆坡提前返國，留下外相代理出席東協系列峰會的歷史記錄。
根據《紐約時報》報導，川普訪日為高市早苗迎來首場外交大考，也帶給她下列三大主要挑戰：
第一，如何強化日本對美5500億美元投資的監督權。這筆金額相當於日本經濟總量逾十分之一，協議特別條款賦予川普政府實際運用權。日方擔憂恐用於對日本不具戰略意義的計畫；但若拒絕，又恐面臨關稅報復。
第二，高市認為日本面對來自中國、北韓與俄羅斯的安全威脅日益加劇之際，希望確認華府在印太地區的整體戰略方向，以設法延續日美戰略合作來制衡中國在區域不斷擴大的影響力。
第三，如何打出「安倍牌」來建立她和川普之間長期穩固的盟友關係。
高市顯然通過了上述三大挑戰的考驗，但付出的代價除承諾對美投資巨額資金外，還包括：提高國防預算至2％；將美對日汽車進口關稅從27.5％降到15％；強化製藥和半導體供應鏈；日將增加採購美國農產品。
南韓是川普此行的最後一站。南韓總統李在明與飛往慶州參加APEC峰會的川普會面，並當場授予川普複製的金冠和代表南韓最高榮譽的「木槿花大勳章」，讓川普笑逐顏開。
李在明關切的是關稅和朝鮮半島安全問題。在關稅的部分，雙方同意維持7月30日達成的15％減稅協議繼續執行；汽車及汽車零件的關稅也從25％降到15％；有關半導體方面的關稅，將不會高於主要競爭對手台灣；此外，南韓針對美國的金融投資方案，總額為3500億美元，其中2000億美元由南韓主導運用，協助美振興造船業。
在安全問題方面，川普同意南韓打造核子潛艦，取代南韓現在使用的傳統柴油動力潛艦。南韓關注川普與北韓領導人金正恩的會面，但「川金會」因川普的行程問題而作罷。值得注意的是，就在川普踏上南韓土地的前一天，北韓28日在西部海域試射艦對地戰略巡航飛彈；但專家分析稱，這次軍事試驗「並非有意讓川普難堪」。
「川習會」是川普此行的壓軸戲。川普給這次會晤打12分，顯示他對雙方幕僚的會前作業十分滿意。川普會後返回華府，在機上接受採訪時透露了他與習近平會談的若干重要細節。
第一，川普將把對中國大陸的芬太尼關稅從20％降至10％，對中國進口商品的關稅則從57％降至47％。
第二，川普證實中國同意暫停實施稀土出口管制一年，讓稀土不再成為「路障」。
第三，中國將立即開始採購美國黃豆，但沒有透露採購數量等細節。
第四，雙方雖實討論過晶片問題，他們將與輝達以及其他公司洽談晶片採購事宜」。但川普澄清，雙方沒有討論到輝達最先進的Blackwell晶片。
第五，川普表示美中元首預定未來一年內互訪：他計劃於4月訪問中國，而習近平將於明年稍晚訪問美國。
第六，川普表示，他與習近平的會談中沒有提到台灣問題，但兩人將合作推動烏克蘭問題取得進展。
第七，雙方將取消船舶關稅和相關費用。
美國智庫蘭德公司（RAND）日前發表的一份題為《穩定中美競爭關係》的研究報告，其中建議中美雙方應接受某種程度的「暫時性妥協」（Modus Vivendi）。
「川習會」建立的框架協議，就是希望維持中美的「和平共存」；但因缺乏戰略互信，雙方關係只能出現類似冷戰時期美蘇之間的「兩個穩定對手之間的不穩共存」。以川普多變的性格，「川習會」達成的協議只能看成是階段性的中程協議。如果美國未來出現政黨輪替，則中程協議就有變成短程協議的可能。
「川習會」對「台灣問題」避而不談，並非表示這個問題不重要，而是中共已劃出了底線，不會做出任何讓步；川普則希望美國繼續在兩岸關係扮演「球員兼裁判」的角色。因此，中美領導人或許認為，目前還沒有到中美為台灣問題「攤牌」的時刻。
台灣當然高度關注「川習會」，但無論中美戰略競合關係出現什麼改變，兩岸「不統、不獨、不武」的現狀都難以維持下去。台灣的應變之道，首應正確研判形勢，切勿讓自己成為改變現狀的第一個變數。
【作者 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授】
其他人也在看
鄭紹鈺專欄：中國官僚政治走不出「黃宗羲怪圈」
鄭紹鈺／哈佛大學經濟系博士班，於哈佛甘迺迪學院學院國際發展中心（Center for International Development）擔任博士生附屬研究成員鏡報 ・ 18 小時前
鄭麗文掌藍營／學者認國防預算有提升必要 兩岸軍力懸殊恐縮小談判空間
昨日上任的國民黨主席鄭麗文，曾坦言不支持我國國防預算提升，更稱現在超過GDP3％「太多」。不過，學者均認為，就目前中共軍力不斷擴張的現況來看，國防預算確有提升必要，尤其若兩岸軍力懸殊，可能反而讓中共考量優先採取武力犯台，降低談判意願。鏡報 ・ 16 小時前
少付9塊錢！計程車司機被乘客「活活氣死」 家屬曝1考量：不追究責任
中國四川近日發生一起驚悚命案，一名50多歲的計程車司機因乘車費用「差9塊錢」，與乘客發生嚴重爭執，司機一氣之下竟把自己活生生氣死了。司機家屬透露，他生前曾做過「冠狀動脈旁路移植手術」（俗稱心臟繞道手術），被問及「是否將追究乘客責任」，表示考量「1項原因」決定就此算了。鏡報 ・ 12 小時前
鏡論／去蔣大業再下兩城
這一陣子，民進黨與綠營應該頗樂，因為去蔣大業再下兩城：一、各種面額鈔票全改版，孫中山、蔣中正肖像定然不保；二、陸軍司令部營區大禮堂改名，從「中正堂」改為「忠誠堂」。鏡報 ・ 19 小時前
熱炒店不流行了？他驚訝「用餐時段免排隊」 網點2原因：能有更好選擇
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導現代人為了方便常常會選擇吃外食，而較類似家常菜的熱炒店也是不少人聚餐的首選，不過也有人發現，熱炒店近年似乎不若...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
無人機闖候鳥天堂釀禍！低飛撞死大雁挨轟 殘忍畫面流出
根據《上游新聞》報導，山東東營市是候鳥棲息地之一，近日更進入候鳥棲息季，吸引許多民眾去觀鳥。一名目擊者指出，當時正在東營濱海大道附近觀鳥，天空中至少有4架無人機低空盤旋拍攝；突然傳出「砰」的一聲，一架無人機與一隻大雁同時墜落，大雁摔落在堤壩下，頭部重創、當...CTWANT ・ 3 小時前
人物側寫／小英女孩 吳音寧難甩高年級實習生標籤
二○一七年台北農產運銷公司總經理吳音寧在政壇「橫空出世」。彰化出生、東吳法律系畢業的農運文青，備受前總統蔡英文、前總統府...聯合新聞網 ・ 20 小時前
離譜！闖車站廁所喝高中生尿液 日本57歲男遭警逮捕
離譜！闖車站廁所喝高中生尿液 日本57歲男遭警逮捕EBC東森新聞 ・ 2 小時前
非洲豬瘟禁宰 屏東肉圓、肉燥飯等商家紛紛停業
非洲豬瘟讓豬隻禁宰15天，市面上的溫體豬肉都已用光光，使用本土豬肉的肉圓店、肉燥飯、麵攤等商家也都因為豬隻禁宰，不得不停止營業，屏東市民族夜市有部分的商家貼出沒有豬肉暫停營業的公告，但也有商家則是使用冷凍豬肉替代，表明口感雖然沒有那麼好，但也是不得已的替代做法。自由時報 ・ 8 小時前
英國火車無差別砍人案 警方排除恐攻因素
（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）英國1日晚間發生火車無差別砍人案，自行就醫和被救護車送往醫院治療的傷者總計11人之中，目前仍有2人面臨生命危險。警方初步排除事發原因為恐怖攻擊。中央社 ・ 5 小時前
中國式自由再現 扮哆啦A夢遭警帶走
[NOWnews今日新聞]中國每逢萬聖節，總會傳出「裝錯造型被抓」的荒謬事件。今年在上海，一名女子打扮成家喻戶曉的卡通角色哆啦A夢，竟在街頭被警方帶走，畫面曝光後引發國際譁然，網友更以「黨說好的自由呢...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
【本日焦點】官員曝APEC祕辛：韓對台難謂友善／以5比4擊退藍鳥 道奇延長賽逆轉封王／事證明確！約50人台灣戶籍被廢止
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.官員曝APEC祕辛：韓對台難謂友善 2.以5比4擊退藍鳥 道奇延長賽逆轉封王 3.事證明確！約50人台灣戶籍被廢止 4.日圓貶至154 專家：換匯趁現在 5.美官員缺席林佳龍設宴？外交部：報導謬誤Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 7 小時前
二階公費流感.新冠疫苗 開放50至64歲成人接種
記者鄭鈞云／基隆報導 基隆巿第二階段流感及新冠疫苗十一月開打，開放五十至六十四歲無高…中華日報 ・ 6 小時前
乾癬患者 肥胖、三高成共病
多項大型臨床研究指出，乾癬病人罹患肥胖、高血壓、心臟衰竭、糖尿病機率是正常人二倍。因心血管疾病死亡風險比正常人高出五十%。若為嚴重乾癬，心肌梗塞風險高出正常人三倍。台灣乾癬協會發布二○二五年「乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查專題報告」，調查顯示，七成病友乾癬病程超過十年，乾癬性關節炎病程以一至五年為主‧病友認為病情屬慢性且長期影響生活與工作，三成表示症狀有一定困擾。在健保給付制度影響上，治療有健保給付者約八成。超過九成（九十三‧四%）病友認為健保給付有助減輕經濟壓力，但也有五十七‧六%曾因申請條件導致延遲或中斷治療，對工作造成影響。值得一提的是，仍有過半病友認為目前健保給付制度不符合需求，主要原因為給付限制與核准延遲等。有超過半數病友在職場上曾因症狀請假，十四‧八%表示經 ...台灣新生報 ・ 5 小時前
又見航空人員猝死！ 中國南航男員工3公里跑步測驗殞命
中國南航湖北分公司官方微博今天（11/2）發布「情況說明」表示，一名男性安全員上週四（10/30）參加3公里跑步考核測試時突發疾病，現場急救後送醫，不幸仍於隔日（10/31）死亡。中國媒體指死者年約38歲。太報 ・ 2 小時前
焦點之外的焦點：川習會後的台灣戰略沉默
洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長鏡報 ・ 1 天前
非洲豬瘟》「圈養山豬」風險高 全國匡列20圈養場域加強訪視
台中市梧棲豬場爆國內首例非洲豬瘟，該市今天（2日）新增列管2處高風險場，其中1處位於太平山區，有人圈養6頭山豬。農業部表示，圈養山豬場域較易接觸野豬，甚至被野豬入侵，昨天已請各縣市政府調查，全國目前匡列20場，已請縣市政府加強訪視。11月1日至11月6日啟動第三階段防疫措施，除延續第二階段所有防疫策自由時報 ・ 7 小時前
砂石車違規頻傳！屏東里港警分局加強取締 2個月狂抓360件
里港警分局指出，10月以來陸續接獲民眾反映，部分砂石車駕駛人為了規避警方的執法取締，心存僥倖，常於深夜至清晨時段行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段等違規情事，嚴重影響沿線居民的作息安寧，也對晨起運動民眾的交通安全構成嚴重威脅。里港警分局為此特別調整勤務時段...CTWANT ・ 5 小時前
〈社論〉自立自強 拒當強權交易籌碼
華盛頓與北京領導人峰會在各方預期下召開，整體說來所用時間遠低於各方預判。會後雙方各自…中華日報 ・ 3 小時前
桃榮處表彰榮民楷模及慈湖謁陵
為感念並彰顯榮民前輩對國家社會之貢獻，桃園市榮民服務處日昨舉辦「慶祝輔導會成立七十一週年暨四十七屆榮民節大會」及慈湖謁陵健行活動，由處長鄭源敏主持，邀請曾金陵前主委、桃園市政府代表、桃園郵局康嘉芳局長、桃園市戰略學會蔡鋒理事長、桃園市中央軍事院校校友會李東成理事長及退伍軍人社團代表等貴賓出席共襄盛舉，本次活動以「頌讚榮耀、服務用心」為主題，透過慶祝大會表揚榮民楷模、績優服務人員、貢獻績優及進用退除役官兵績優企業等，展現「忠貞、團結、關懷、誠樸、開創」之榮民精神。鄭處長表示，特別感謝我們獲獎的榮民在工作及家庭領域中，秉持愛心與耐心，無怨無悔對國家社會貢獻及付出，為時下社會注入感動的正面能量；希望藉由今天的榮民節慶祝表揚活動，提醒社會各界人士，能夠深切感念榮民過往對國家社會的 ...台灣新生報 ・ 6 小時前