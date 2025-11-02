川普亞洲之行：推動「交易式外交」

美國總統川普本月26日展開他重返白宮後的首次亞洲之行。馬來西亞首都吉隆坡是第一站，目的是參加東南亞國家協會（ASEAN）的系列高峰會議，而「川習會」則為他此行畫下，他自認高達「12分」的句點。

美國總統川普與中國國家主席習近平 (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

所謂「安全靠美國，經濟靠中國」，東南亞國家一直希望在中美戰略競爭中維持平衡的立場。他們試圖以擴大對美出口來減低對中國大陸市場的依賴；但川普的對等關稅政策，使東協多數成員蒙受重大經濟損失，從而對美國的安全保護失去信心；與此同時，南海主權爭議與中共軍力的急速擴張，則讓一些東協國家心存憂懼。東南亞國家因此左右為難，承受了相當大的「選邊」壓力。

廣告 廣告

川普對區域多邊舞台不感興趣，他在吉隆坡的主要工作是運用經濟工具，擴展美國對東南亞地區的影響力。川普在東協峰會上，見證了泰國與柬埔寨簽署《吉隆坡和平協議》，結束兩國多年來的邊境緊張局勢。

川普在峰會期間宣布美馬雙邊關係升級為「全面戰略夥伴關係」；他與柬埔寨簽署互惠貿易協議，並與泰國、越南發表聯合貿易聲明。此外，川普還與越南總理范明正會晤，正式確認雙方的貿易協議架構，從而成為本次東協高峰會最受矚目的焦點。

日本是川普此行的第二站。上任不久的日本首相高市早苗，希望藉川普來訪穩固她在國內的權力基礎，因此特地從吉隆坡提前返國，留下外相代理出席東協系列峰會的歷史記錄。

根據《紐約時報》報導，川普訪日為高市早苗迎來首場外交大考，也帶給她下列三大主要挑戰：

第一，如何強化日本對美5500億美元投資的監督權。這筆金額相當於日本經濟總量逾十分之一，協議特別條款賦予川普政府實際運用權。日方擔憂恐用於對日本不具戰略意義的計畫；但若拒絕，又恐面臨關稅報復。

第二，高市認為日本面對來自中國、北韓與俄羅斯的安全威脅日益加劇之際，希望確認華府在印太地區的整體戰略方向，以設法延續日美戰略合作來制衡中國在區域不斷擴大的影響力。

第三，如何打出「安倍牌」來建立她和川普之間長期穩固的盟友關係。

高市顯然通過了上述三大挑戰的考驗，但付出的代價除承諾對美投資巨額資金外，還包括：提高國防預算至2％；將美對日汽車進口關稅從27.5％降到15％；強化製藥和半導體供應鏈；日將增加採購美國農產品。

南韓是川普此行的最後一站。南韓總統李在明與飛往慶州參加APEC峰會的川普會面，並當場授予川普複製的金冠和代表南韓最高榮譽的「木槿花大勳章」，讓川普笑逐顏開。

李在明關切的是關稅和朝鮮半島安全問題。在關稅的部分，雙方同意維持7月30日達成的15％減稅協議繼續執行；汽車及汽車零件的關稅也從25％降到15％；有關半導體方面的關稅，將不會高於主要競爭對手台灣；此外，南韓針對美國的金融投資方案，總額為3500億美元，其中2000億美元由南韓主導運用，協助美振興造船業。

在安全問題方面，川普同意南韓打造核子潛艦，取代南韓現在使用的傳統柴油動力潛艦。南韓關注川普與北韓領導人金正恩的會面，但「川金會」因川普的行程問題而作罷。值得注意的是，就在川普踏上南韓土地的前一天，北韓28日在西部海域試射艦對地戰略巡航飛彈；但專家分析稱，這次軍事試驗「並非有意讓川普難堪」。

「川習會」是川普此行的壓軸戲。川普給這次會晤打12分，顯示他對雙方幕僚的會前作業十分滿意。川普會後返回華府，在機上接受採訪時透露了他與習近平會談的若干重要細節。

第一，川普將把對中國大陸的芬太尼關稅從20％降至10％，對中國進口商品的關稅則從57％降至47％。

第二，川普證實中國同意暫停實施稀土出口管制一年，讓稀土不再成為「路障」。

第三，中國將立即開始採購美國黃豆，但沒有透露採購數量等細節。

第四，雙方雖實討論過晶片問題，他們將與輝達以及其他公司洽談晶片採購事宜」。但川普澄清，雙方沒有討論到輝達最先進的Blackwell晶片。

第五，川普表示美中元首預定未來一年內互訪：他計劃於4月訪問中國，而習近平將於明年稍晚訪問美國。

第六，川普表示，他與習近平的會談中沒有提到台灣問題，但兩人將合作推動烏克蘭問題取得進展。

第七，雙方將取消船舶關稅和相關費用。

美國智庫蘭德公司（RAND）日前發表的一份題為《穩定中美競爭關係》的研究報告，其中建議中美雙方應接受某種程度的「暫時性妥協」（Modus Vivendi）。

「川習會」建立的框架協議，就是希望維持中美的「和平共存」；但因缺乏戰略互信，雙方關係只能出現類似冷戰時期美蘇之間的「兩個穩定對手之間的不穩共存」。以川普多變的性格，「川習會」達成的協議只能看成是階段性的中程協議。如果美國未來出現政黨輪替，則中程協議就有變成短程協議的可能。

「川習會」對「台灣問題」避而不談，並非表示這個問題不重要，而是中共已劃出了底線，不會做出任何讓步；川普則希望美國繼續在兩岸關係扮演「球員兼裁判」的角色。因此，中美領導人或許認為，目前還沒有到中美為台灣問題「攤牌」的時刻。

台灣當然高度關注「川習會」，但無論中美戰略競合關係出現什麼改變，兩岸「不統、不獨、不武」的現狀都難以維持下去。台灣的應變之道，首應正確研判形勢，切勿讓自己成為改變現狀的第一個變數。

【作者 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授】