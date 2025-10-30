川普亞洲行日、韓開國防支票！ 軍工股開趴、00965再創高

川普總統前日在日本橫須賀與日本首相高市早苗登上「喬治·華盛頓」號航空母艦，同時向美軍部隊發表演講。 圖：取自日本首相官邸臉書

[Newtalk新聞] 在與中國國家主席習近平會晤後，川普今（30）日結束這次「亞洲行」。期間陸續與日本、韓國達成多項合作共識，其中包括軍備採購與增加對美投資，外加近期多家國防巨頭財報亮眼，長線利多湧現，帶動全台唯一軍工國防ETF 元大全球航太防衛（00965）走勢，今日股價逆勢走揚、再創新高，今年以來報酬突破 6成。

法人分析，從四月貿易戰即可觀察到，川普對於軍備輸出、採購的看重，在本次訪亞中，加強 AI、軍事合作成為戰略重點，川普更直接表態「日美為最強盟友」，在地緣政治衝突持續升溫下，美日韓合作鏈也成為亞洲重要焦點。

川普訪日與高市早苗會談，日本強化防衛能力成為焦點，川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）周一（27日）股價上漲逾 9%、今日再上漲 2.84%；會晤韓國總統李在明後更表示，未來美國將與韓國共享美方掌握的技術，允許韓國能夠建造一艘核動力潛艦，消息一出帶動今日韓華系統（Hanwha Systems）大漲逾 15%。

此外，軍備需求在各國預算不斷提升下供不應求，美國多數軍工股的財報業績超出預期，更上調了全年財務預測，反映出市場的高度景氣。涵蓋歐美亞太國防供應鏈的 00965 今日股價順勢飆漲，盤中來到 23.8元新高，今年來績效 62.13%，堪稱近年最強新基金。

圖：GoogleFinance

法人表示，目前美歐日亞主要國家全面呈現軍事擴張趨勢，持續驗證全球防衛產業進入長多格局，相關供應鏈上漲動能顯著，在政策面、財務面等消息釋出之際，將有助強化全球軍工國防股延續上漲動能，建議投資人可趁勢布局。

