川普亞洲行畫下句點！旋風造訪三國簽多項協議 成果一次看
美國總統川普30日結束出訪馬來西亞、日本與南韓共三國的行程，除了參加第13屆美國－東協領導人峰會，並與中國國家主席習近平舉行全球矚目的川習會，並與各國簽署多項協議，以下整理川普此趟亞洲行達成的各項成果。
● 馬來西亞站 見證泰柬停火
根據白宮官網公布的事實說明與報導，川普在馬來西亞吉隆坡與總理安華共同見證泰國與柬埔寨簽署結束邊境衝突的《吉隆坡和平協議》，並與馬來西亞簽署對等貿易協議，推動馬國大舉採購美國能源、礦產、半導體與高科技產品，並加強關鍵礦物合作。
此外，川普也與柬埔寨簽署對等貿易協議，同時深化兩國在國防與跨國犯罪方面的合作，也確保泰國承諾擴展雙邊防務關係並保障供應鏈安全，並公布美國與泰國及越南的貿易談判框架。
● 日本站 簽署關鍵礦物合作協議、推進日企投資
川普28日在日本與新上任首相高市早苗簽署日美關鍵礦物合作框架及美日同盟黃金時代協議，推進日本及多家日本企業承諾向美國投資的5500億美元，同時確保日本對美國能源進行歷史性採購，也深化美日合作打擊非法毒品交易。
● 南韓站 敲定美韓協議、確認3500億美元投資
川普29日與南韓總統李在明舉行第二次「川李會」，會後表示美韓敲定貿易協議，將對等關稅從25%降至15%，並就3500億美元投資細節，達成協議，包括航空採購、國防與能源合作及稀土供應鏈等。至於半導體關稅，南韓的稅率不會相對台灣不利。川普還同意南韓打造核子潛艦，取代南韓現在使用的傳統柴油動力潛艦。
● 釜山川習會 美降芬太尼關稅；陸移除稀土出口管制
雙方會談約一小時40分鐘。川普在搭乘空軍一號返美時，發表音訊談話，表示決定將針對芬太尼的關稅從20%立即減少至10%，對中國進口商品徵收的關稅將從57%下調至47%。川普也證實，中國已同意暫停實施稀土出口管制政策一年，有效消除這個「路障」。川普說，他計畫明年4月訪問中國，中國國家主席習近平將於明年稍晚訪問美國。
