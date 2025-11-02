川普亞洲行賺面子 目標明年期中選舉

美國總統川普結束亞洲行後，國內學者分析，川普確實達成一定的外交經貿成果，不過部分內容都是先前早已談定，整體而言，川普亞洲行表面在爭取外交與經貿成果，實際上是為了將戰果轉化為國內政治資本，為明年的期中選舉鋪路。

淡江戰略所長李大中指出，川普此行屬「綜合包裹」，參加東協系列峰會與亞太經合會（APEC），並再造訪日本。川普所到之處皆獲高規格接待，各國也為其做足面子，他藉此行確定馬來西亞、柬埔寨、泰國的19％關稅協議，並簽訂稀土與採購合約，同時見證泰柬吉隆坡和平協議；不過多數內容早已談妥，只是留待川普訪問時完成簽署，象徵美方主導。

李大中表示，日韓對美投資與先前差異不大，值得注意的是，美方已不再堅持要求日本將軍費提升至GDP的3％或5％。日本首相高市早苗明確表示，明年軍事支出仍維持GDP的2％。他認為，日本守住支出底線，美國則穩固同盟，各取所需。

李大中指出，川普的核心訴求仍是「讓美國再次偉大」，所有外交動作的最終目的，都是希望讓選民感受到美國因他的外交動作而受益。

成大政治系教授王宏仁則表示，川普此行讓東協市場對美開放，降低貿易限制，美方可謂裡子面子兼得；而在日本部分，美方未取得具體經濟利益，但日方在軍費問題獲得「折扣」，不過美國雙方強調雙方關係進入「黃金世代」，展現日本仍是美國在印太地區的關鍵戰略夥伴。

王宏仁指出，這是川普任內首次以此高度形容美日關係，顯示美國在亞洲戰略上持續以日本為核心，雙方維持互惠格局，美國穩定區域布局，日本則獲實質讓步。