川普亞洲行 鞏固逾9千億投資

美國總統川普30日結束「川習會」後，完成了回歸白宮的首次印太之行，在短短5天內訪問馬來西亞、日本、韓國，見證泰柬簽署《吉隆坡和平協議》，並與各地主國簽署多項貿易協議，鞏固日韓分別對美承諾的5500億與3500億美元投資，同時與區域國家簽署稀土與關鍵礦產供應鏈備忘錄，確保在關鍵資源的供應鏈韌性。

川普出訪首站前往馬來西亞，與馬國總理安華見證泰柬簽署《吉隆坡和平協議》，確認兩國結束邊境衝突；美國也與馬來西亞簽署對等貿易協議，強化兩國經濟關係與擴大彼此市場開放，推動馬國購買美國半導體、航太零件、能源，承諾對美投資700億美元，達成促進關鍵礦物供應鏈多元化備忘錄，促進兩國經濟與資源安全合作。

美國也公布與泰國等貿易協議框架並簽署關鍵礦產協議，確認彼此強化經濟與國安合作，以加強供應鏈韌性，泰國每年將購買價值26億美元美國農產品與54億美元能源，並採購80架美國飛機，總值約188億美元；美國與柬埔寨的貿易協議強化彼此防衛貿易。同時美國也公布與越南的貿易談判框架。

川普結束馬來西亞行程後前往日本，並於28日與新任日相高市早苗簽署2份協議，包含日美關鍵礦物合作框架與日美科技繁榮協議合作備忘錄，象徵美日同盟跨入新的黃金時代，確保廣泛產業不可或缺的稀土等供應，並履行關稅協定中承諾的巨額投資，川普並在訪日時鞏固日方承諾的5500億美元巨額對美投資。

川普出訪最終站為韓國，與韓國達成科技繁榮協議合作備忘錄，川普在與韓國總統李在明會面後，也敲定韓美貿易協議，將韓國承諾的3500億美元投資案帶回家，韓國承諾以現金方式投資2000億美元，另1500億美元用於造船合作。此外，美國對韓國汽車徵收關稅由25％下調到15％。川普也點頭同意韓國打造核動力潛艦，取代現有傳統柴油動力潛艦。