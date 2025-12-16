川普今晚將全國演說 讚「偉大的一年」

▲美國總統川普將於17日晚間9點在白宮透過電視轉播發表全國演說。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普16日表示，他將於17日晚間9點在白宮透過電視轉播發表全國演說，並形容自他今年1月重返執政以來，對美國而言是「偉大的一年」，並稱「精彩的還在後頭」，期待見到大家。

綜合法新社、abcNEWS等外媒報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文稱：「對我們的國家來說，這是偉大的一年，最精彩的還在後頭！」他還說：「我期待屆時與你們見面。」

不過川普並未說明全國演說的內容。據了解，川普上一回向全國發表談話是11月時，兩名國民兵在華府遭到槍擊之後。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在記者會上也預告了川普即將發表的全國演說，稱他將談論他的政府在過去一年中取得的「歷史性成就」以及接下來的預期事項。

李威特表示：「這將是一場非常好的演說。我剛剛和總統在橢圓形辦公室討論了這件事。他將會談論過去11個月以來所取得的許多成就，他為帶領我們的國家重返偉大所做的一切，以及他計畫在未來三年繼續為美國人民實現目標所做的一切。」

在接受福斯新聞（Fox News）採訪時，李威特表示，川普很可能會談及邊境安全和經濟等議題。

她在福斯新聞上說：「川普總統將會談論即將發生的事情。正如他經常說的，最精彩的確實還在後頭。」她補充說，他可能會「預告一些將在明年推出的政策」。

