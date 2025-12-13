川普介入泰柬衝突仍未停火 白宮：必要時追究責任

泰國與柬埔寨再度爆發邊境衝突，圖為柬埔寨仲加縣的民眾12月11日等待登記難民身分。美聯社



美國總統川普宣布促成泰國與柬埔寨達成新停火協議數小時後，泰國總理阿努廷週六（12/13）誓言繼續在與柬埔寨的爭議邊境地區作戰，並宣稱已再度發動空襲。

對此，白宮發言人發聲明稱：「（川普）總統期望各方全面履行簽署協議時的承諾，必要時將追究相關責任，以制止殺戮並確保持久和平。」

泰國與柬埔寨近日再度於爭議邊境地區發生武裝流血衝突，今年10月甫促成雙方達停火協議的川普（Donald Trump），12日與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話後，宣稱雙方已同意全面停火。

然而，泰柬兩國領袖在與川普通話後的聲明中，均未提及任何協議，阿努廷更在臉書發文表示，將「持續採取軍事行動，直到我們認為國土與人民不再遭受危害與威脅」。兩國部隊仍於13日上午持續相互發動攻擊。

東協（ASEAN）輪值主席國馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）則發文呼籲雙方自格林威治時間13日下午3時（台灣時間晚間11時）起「停止任何進一步軍事行動，包括動用武力或推進部隊」。

對馬來西亞的和平提案，洪馬內在臉書發聲明表示歡迎，但阿努廷則向媒體回應稱：「雙方尚未就任何停火事宜達成協議」。

泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）在記者會上表示，將配合觀察團行動，但任何停火都需以談判為前提，「我們不可能單方面宣布停火。」

泰柬兩國自8日以來，在全長817公里的邊境多處爆發武裝衝突，這是兩國7月發生為期5天的衝突後最激烈的戰鬥。

川普當時致電兩國領袖，終止這場近年最嚴重的戰事，但在上月泰國士兵遭地雷炸傷後，泰方宣布暫停停火協議。

