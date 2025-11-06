川普仍然能抱走「和平獎」？FIFA設新獎項另闢蹊徑

國際足球總會（FIFA）宣布，將於12月5日在華府甘迺迧中心頒發首屆「FIFA和平獎」，由FIFA主席英凡提諾親自頒獎，旨在表彰「以行動促進全球和平與團結」的個人或團體。由於英凡提諾與美國總統川普是親密盟友，外界揣測川普可能成為該獎首位得主。

明年的FIFA世界盃足球賽將由美國、加拿大和墨西哥三國合辦，英凡提諾已與川普建立了密切聯繫，他不僅出席川普今年1月的就職典禮，還多次造訪白宮橢圓形辦公室。與此同時，川普也定期參與FIFA賽事，包括在去年夏天世俱盃決賽後親上球場頒發獎盃。

廣告 廣告

FIFA和平獎的設立，適逢諾貝爾和平獎頒給委內瑞拉反對派領導人馬查多的一個月後，在那之前，川普多次公開聲稱，自己致力於結束衝突，理應獲獎。

上月，川普在埃及出席為結束以哈戰爭的和平協議簽署活動。英凡提諾也在場，後來還在Instagram發文，稱讚川普果斷行動「絕對值得獲頒諾貝爾和平獎」。人權運動組織FairSquare批評英凡提諾此舉放棄了FIFA承諾的政治中立原則。

【看原文連結】

更多udn報導

普發1萬她想買新機車 內行端更划算方案

妻婚戒留桌上夫以為婚姻毀了 結局笑翻百萬人

好市多地瓜遭批「卡牙縫」 內行揭踩雷關鍵

當心漲氣更嚴重 醫揭飛機餐「5類食物別吃」