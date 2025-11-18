川普代宣布「麥當勞套餐降價」 感恩節「黑五」折扣恐變少

美國總統川普削減部分食品關稅，宣布麥當勞也要調降價格。（圖／達志影像美聯社）

美國物價持續飆漲，川普在參加麥當勞的活動時，當場宣布，麥當勞的套餐將調降價格，回歸「平民美食」，另外包括牛肉、水果、咖啡也都將調降關稅，讓人民降價有感。不過即將到來的感恩節「黑色星期五」，在高關稅下，今年折扣恐怕很少。

美國物價持續飆漲，總統川普日前參加麥當勞活動時宣布將調降麥當勞套餐價格，讓其重回「平民美食」定位，同時也將降低包括牛肉、水果、咖啡等多項食品的關稅，以回應民眾對物價上漲的不滿。然而，即將到來的感恩節「黑色星期五」購物季在高關稅影響下，今年的折扣恐怕有限。此外，川普也證實將批准出售F-35戰機給沙烏地阿拉伯，使其成為中東地區繼以色列後第二個擁有此先進戰機的國家。

在麥當勞活動現場，川普以「美國史上第一位曾在麥當勞炸薯條而後成為總統的人」自稱，並表示自己是麥當勞最忠實的顧客之一。面對一份大麥克套餐逼近20美元的現況，川普宣布麥當勞將調降餐點價格，重新成為大眾能負擔的選擇。川普批評民主黨雖然常談「可負擔性」，卻不提及他們曾創下史上最糟糕的通貨膨脹。他表示，目前仍有一些商品如咖啡價格偏高，承諾會將其降下來。

為了緩解高物價引發的民怨，川普上週已迅速採取行動，減免咖啡、水果、牛肉等食品的關稅。然而，這些措施可能仍不足以完全平息人民的不滿，特別是在感恩節即將到來的情況下。玩具專家Chris Byrne認為今年恐怕不會看到什麼大特價。

全國零售聯合會產業副總裁Katherine Cullen表示，玩具是受關稅影響最嚴重的品項之一。「黑色星期五」作為年度重要購物日，今年消費者可能無法像往年一樣盡情購物。由於美國有高達80%的玩具來自大陸進口，在關稅衝擊下，消費者不僅等不到折扣，甚至可能面臨漲價的情況。

在外交政策方面，川普再次證實將批准出售F-35戰機給沙烏地阿拉伯。他表示沙國一直是美國的重要盟友，且沙方有意購買這種先進戰機。此舉將使沙烏地阿拉伯成為繼以色列之後，中東地區第二個擁有F-35戰機的國家。值得注意的是，沙國王儲也將在時隔7年後再度訪問美國。

