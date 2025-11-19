川普代麥當勞宣布降價！愛速食原因大揭密 稱通膨回歸水準遭民調打臉

編譯曾宜婕／綜合報導

據彭博社18日報導，川普於美東時間17日出席麥當勞影響力峰會（McDonald's Impact Summit），在峰會上讚揚麥當勞即將針對熱銷產品「降價」的創舉，川普甚至自稱自己是「最忠實顧客」，資深媒體人曾在2018年出版的書中揭露到底為什麼川普這麼熱愛麥當勞，其中「有潔癖和害怕被下毒」竟然是其中兩大原因。

此外，川普也在演說中自誇政府對抑制通膨的付出，聲稱通膨已經回歸「正常水準」，然而NBC News11月公布的民調顯示，美國人民似乎對川普口中的抑制通膨無感，也有分析指出，川普政府似乎意識到關稅是導致通膨的重要因素，所以近期簽署了降低牛肉、番茄、咖啡和香蕉關稅的行政命令。

川普於美東時間17日出席麥當勞影響力峰會。（圖／翻攝畫面）

川普：感謝麥當勞即將「降價」的創舉

據報導，川普在峰會上向麥當勞經營者表示自己是「最忠實的客戶」，並感謝麥當勞即將推出產品「降價」。川普說「想要特別感謝麥當勞降低熱銷產品的價格。我聽說你們正在重新制定美國人喜愛的價格實惠選擇，我也聽說麥當勞在降低物價方面是非常重要的角色。」麥當勞先前在美國重新推出5美元（約新台幣156元）和8美元（約新台幣248元）的優惠套餐價格。報導也指出，麥當勞遍布全球市場，故其產品價格的漲幅也成為消費者感知物價上漲的重要指標。

為什麼川普那麼喜歡吃麥當勞？

2018年由資深媒體人沃爾夫（Michael Wolff）撰寫的《烈焰與怒火：川普的白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）書中揭示，川普「有潔癖」是他喜愛麥當勞的原因之一。川普覺得這些連鎖店對於食物衛生的標準高於其他獨立店家，因為一旦他們產出一個壞掉的漢堡，將導致聲譽受損足以讓大型連鎖店倒閉。此外，「安全疑慮」也是川普選擇在麥當勞用餐的原因，川普擔心有人會在他的食物下毒，他認為如果食物事先被做好，就比較不會有機會在食物中參雜其他東西。另外如果到其他餐廳坐著用餐，通常外界都會事先知道，這也增加了食物被有心人士下毒的風險，但如果在沒有事先通知的情況下開車到得來速點餐，他就能吃到和其他顧客相同且「無疑慮」的食物。

2024年總統大選前夕，川普為了回擊對手賀錦麗數度提及她在麥當勞打工的經歷，造訪費城郊區的一家麥當勞擔任店員，穿上圍裙炸著薯條的景象當時引發熱烈討論。（圖／翻攝畫面）

川普在峰會上稱「成功抑制通膨」，民調卻顯示美國人民無感

半島電視台18日報導指出，雖然川普在演說中表示，已經讓通膨回歸「正常」的水準，承諾會進一步壓低物價增長幅度，但美國人民似乎不這麼想。NBC News11月公布的民調顯示，有66%的受訪者表示針對「人民對物價的可負擔性」，川普並沒有達到他們的預期，63%的受訪者對整體經濟狀況也持相同看法。報導指出，相較於拜登時期，通膨指數已經從40年來的最高點9.1大幅下降，但仍高於聯準會訂定的2%目標。

分析指出，白宮可能承認關稅是通膨重要因素

CNN 18日分析報導指出，儘管白宮矢口否認，但政府近期的作為似乎在隱晦地承認「關稅」是通膨的根本原因。川普在上週五簽署一項行政命令，宣布降低牛肉、番茄、咖啡和香蕉的關稅。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）受訪時指出：「關稅不完全是導致價格上漲的原因。」他表示雖然在取消關稅後價格會下降，但降價的根本因素是「商品供給量增加」而非取消關稅。分析指出，眾多經濟學家都預測關稅政策會導致價格上漲，川普關稅政策旨在「振興美國製造業」，即使關稅政策奏效，仍需要花上數十年經濟調整，並歷經長時間的陣痛。

