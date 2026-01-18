川普以格陵蘭施壓歐洲加徵關稅 歐盟警告：美歐恐陷「惡性循環」

美國總統川普近日因不滿歐洲國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭，宣布自2月起，對丹麥、德國、法國、英國等8個歐洲國家加徵10%關稅。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日因不滿歐洲國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭，宣布自2月起，對丹麥、德國、法國、英國等8個歐洲國家加徵10%關稅，並揚言若未能就「美國購買格陵蘭」達成協議，6月1日起稅率將提高至25%，引起歐洲各國強烈反彈。

據《路透社》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群平台X發表聯合聲明指出，關稅措施將嚴重破壞跨大西洋關係，可能引發「危險的惡性循環」，並強調歐洲將團結一致，捍衛自身主權。

歐盟外交與安全政策高代表卡拉斯（Kaja Kallas）也警告，關稅不僅會傷害美歐雙方的經濟繁榮，還將分散歐盟當前最重要的戰略重心──終結俄羅斯對烏克蘭的戰爭。她直言，美歐內部分裂，正好讓中國與俄羅斯坐收漁翁之利，並強調，若格陵蘭涉及安全疑慮，完全可以在北約框架內處理。

據《路透社》指出，歐盟27國大使已緊急召開會議，研商因應川普關稅威脅的統一立場與反制的方案。但據《中央社》報導，德國聯邦政府僅透過發言人科內留斯（Stefan Kornelius）表示，德國政府正與歐盟國家密切協調，將在適當時機決定回應方式。

德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）警告，在經濟本就承壓的情況下，額外關稅將為德國與整個歐洲工業帶來龐大成本，恐進一步削弱競爭力。

多名德國學者分析，川普此舉意在「分而治之」。德國經濟研究所（DIW）院長法拉茲謝（Marcel Fratzscher）指出，將關稅作為政治施壓工具，凸顯歐盟在對美貿易衝突中的弱勢，也反映過去因應策略的不足。他直言，歐盟此刻更應強化與中國及其他國家的全球合作，以制衡美國的單邊主義。

德國社民黨外交政策專家史泰格納（Ralf Stegner）則呼籲歐盟，考慮以「數位稅」回應美方施壓，針對美國大型平台在歐洲市場取得的高額收益課徵專門稅負。

而據德國外交智庫「德國學術暨政治基金會」（SWP）的北美專家丹尼爾斯（Laura von Daniels）分析，川普選擇對特定歐洲國家個別加徵關稅，是為了對格陵蘭議題施加最大政治壓力，藉此分裂原本立場相對一致的歐洲陣營。她也不排除，這波關稅宣布的時間點，與川普即將前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，以及美國國內最高法院將裁決川普的「單方面關稅決策權」有關。

