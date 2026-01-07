美國總統川普在真實社群平台宣稱成功發動對委內瑞拉總統馬杜洛的逮捕行動，並強調美國將「暫時接管委內瑞拉」，此舉不僅震撼國際社會，更揭露出其背後遠不止於「反毒緝黑」意圖。這場突襲行動的真正本質，是川普版門羅主義（Trump Corollary to the Monroe Doctrine）首次實戰演練，試圖以武力塑造美國在西半球的主導地位，並傳遞給中國與俄羅斯清晰訊號：美國不再容忍他國染指其「後院」。

川普政府以打擊「毒品恐怖政權」之名進行行動，實質上卻是以犯罪定性取代國際法主權邏輯，開創將政權更迭行動合法化新範例。這場「斬首行動」規模與決斷，遠超過反毒所需，反映出美國對馬杜洛政權早有既定目標，而以法律與安全名義將之正當化。這種操作方式不僅動搖國際秩序的根本原則，更為北京與莫斯科提供「以彼之道還施彼身」的話語彈藥，日後如中國對台出手，將可引用美國為先例辯解。

廣告 廣告

此外，問題的複雜性，才剛開始。逮捕馬杜洛，不代表掌控委內瑞拉政權，更遑論國內穩定與區域安全。川普提出「接管國家」說法，實際卻未說明接下來的統治架構與合法性基礎。若副總統羅德里格斯接任並舉行選舉，美國若不接受此過渡體制，等同否定委國憲政邏輯，可能導致國內派系激烈角力，甚至內戰化。同時，軍方、情報系統及地方武裝的分裂，將使重建困難重重。

能源更是另一場硬仗。川普已表明，美國企業將重返委國油田，恢復出口，彌補全球供應缺口。然而在政治穩定與法律保障未明之下，西方企業是否願意承擔風險、對抗仍潛伏馬杜洛殘餘勢力與外部干預，如古巴情報網絡都尚未可知。美國若希望這場突襲不變成爛攤子，勢必得投入更多軍事與外交資源，這正是川普原本應該試圖避免的無止盡干預泥沼。

此時更應觀察川普新版《國家安全戰略》對「西半球優先」的戰略調整。「川普版門羅主義」主張美國要全面驅離中國與其他外部勢力對拉丁美洲滲透，包括港口、礦產與基礎建設。這將使美國重新調整全球軍事資源，對印太地區勢必產生排擠效應。對台灣而言，這種重心轉移意味美國在台海可能減少即時投入的軍事資源；同時，台灣需提供更具量化的安全與經濟價值，以維持作為戰略夥伴地位。

台灣需警覺川普在國安戰略將美軍與預算更集中於西半球迫切威脅的戰略布局，意指台灣更應強化自我嚇阻能力，與日本、菲律賓等區域盟友形成安全合作以分擔美國負擔。同時，台灣也應強化在半導體供應鏈、AI科技等關鍵領域的戰略價值，確保在美國戰略重組中不被邊緣化。

川普對馬杜洛的強勢出手，是全球戰略版圖重構起點，它警示所有中小國家包括台灣，當超級強權開始用行動取代談判、用武力重塑秩序，唯一的生存之道就是讓自己成為無法忽視的利益關鍵。台灣此刻更應務實思考，準備好應對在川普領導下的美國，更加交易導向、實力為王的世界。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）