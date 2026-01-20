川普以稅逼地！ 恐格陵蘭被併吞 馬克宏：擬請歐盟啟動「反脅迫工具」回擊

[Newtalk新聞] 美國總統川普為奪取格陵蘭島主權，宣布自 2 月起對荷蘭、法國等 8 個歐洲國家徵收懲罰性關稅，直到各方同意美國「全面購買格陵蘭」為止。對此，法國與荷蘭強烈反擊，痛批此舉為「敲詐勒索」，更研議請求歐盟啟動史上最強硬的貿易防衛手段「反脅迫工具」。

美國宣布自 2 月起對荷蘭、法國等 8 個歐洲國家徵收懲罰性關稅

。 圖：翻攝自 X@NEXTATV

川普日前宣布，自 2 月 1 日起對丹麥、荷蘭、法國、英國、德國、挪威、瑞典、芬蘭等 8 國輸美商品加徵 10% 關稅；若 6 月前未達成購地協議，稅率將直接翻倍至 25%。川普甚至指控這 8 個國家的相關人員前往格陵蘭是「目的不明」且「玩危險遊戲」。

廣告 廣告

對此，荷蘭外交大臣范韋爾（David van Weel）於前（18）日公開砲轟，指這項計畫是「敲詐勒索」，令人費解且完全不妥當。范韋爾表示，盟友之間不應以此種方式對待彼此，並已第一時間與歐盟盟友磋商，強調必須確保這項「荒謬計畫」被取消。

荷蘭外交大臣范韋爾（David van Weel）直指川普這項計畫是「敲詐勒索」。 圖：翻攝自 X

面對川普的威脅，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於前日也正式作出官方回應。馬克宏表示，在必要情況下，他將代表法國請求歐盟啟動「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument）。對此，歐盟強調將以「團結協調」的方式來啟動程序，確保歐洲國家在面對外部壓力時，能維護共同利益與決策自主權。

什麼是反脅迫工具？

歐盟於 2023 年通過的法規，專為應對第三國透過貿易限制試圖影響歐盟決策的行為。一旦啟動，歐盟可以採取限制公共採購、投資或銀行活動等強力手段進行反制。

而作為「當事國」的格陵蘭，島上軍事緊張程度也達到高峰。17 日下午 4 時，格陵蘭自治政府警方批准在首府努克（Nuuk）的欽戈爾普特（Qinngorput）郊區設立臨時軍事區域。

瑞典則宣布，將根據北約北極空中警戒任務，向冰島部署一個 JAS 39「獅鷲」戰鬥機中隊。 圖：翻攝自 X

該區域目前已被警戒線圍起，用於存放軍事裝備與貨櫃，並有警戒人員 24 小時持續巡邏。與此同時，丹麥武裝部隊已在嚴寒暴雪中加強演練，丹麥陸軍總司令於昨（19）日晚間飛抵坎格爾路斯瓦格（Kangerlussuaq）。

北美防空司令部軍用飛機即將抵達格陵蘭的皮圖菲克太空基地。 圖：翻攝自 X

北美防空司令部（NORAD）昨日也宣布，其軍用飛機即將抵達格陵蘭的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。NORAD 強調，這是一項與丹麥、格陵蘭政府協調過的「長期防務合作」，並已獲得必要的外交許可。瑞典則宣布，將根據北約北極空中警戒任務，向冰島部署一個 JAS 39「獅鷲」戰鬥機中隊。

瑞典則宣布，將根據北約北極空中警戒任務，向冰島部署一個 JAS 39「獅鷲」戰鬥機中隊。 圖：翻攝自 X

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普「格陵蘭野心」衝擊北約團結! CNN : 正中克里姆林宮下懷

建議川普併格陵蘭不如佔「這島」! 克羅埃西亞總統失言 挪威氣到跳腳….