川普以緊急狀態推對等關稅 聯邦參院否決 待最高院裁決

美國聯邦參議院10月30日通過一項決議，要求取消川普政府4月初推出「對等關稅」所援引的「國家緊急狀態」。不過基於眾議院不會對參院通過的決議進行投票，因此對等關稅政策的最終結果，尚須取決於最高法院裁決。

《國際經濟權力法》（IEEPA）於1977年生效，旨在應對美國在安保、外交、經濟上遭遇的「緊急特殊威脅」，主要適用於貿易禁運和制裁，未曾提及「關稅」一詞。但川普以美國貿易逆差構成國家緊急狀態為由，援引IEEPA對其他國家徵收關稅。

多個民主黨主政的州與中小企業聯盟先前向法院提告，主張IEEPA根本未授權總統徵收關稅。美國際貿易法院、聯邦巡迴上訴法院已先後裁定聯邦政府違法，案件被上訴至最高法院，定於11月5日聽取法庭訴訟，川普或親自出席旁聽。

在川普第2任期內，共和黨人鮮少反對其立場。但柯林斯（Susan Collins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）、麥康奈和保羅（Rand Paul）等4名共和黨人，在參議院30日的關稅表決中跑票，加入民主黨陣營，讓參院最終以51票比47票，支持結束美國「國家緊急狀態」。

這是本周共和黨第3次與民主黨共同投票，否決川普政府的關稅政策。此前他們也曾聯合，駁回針對巴西和加拿大的關稅。

由於眾議院至明年3月底前，禁止就任何旨在阻止川普關稅政策實施的法案投票表決，且川普本人對立法擁有否決權，因此最新的投票結果，只具象徵意義。不過，參院投票結果也表明，越來越多美國議員不贊同，透過激進關稅措施重塑美國對外貿易關係的做法。

民主黨參議員凱恩告訴記者，這種象徵性反對，應會引起川普的注意，「當他看到共和黨人開始投票反對他的政策時，即使人數不多，也會給他留下深刻印象，並促使他改變自己的行為。」