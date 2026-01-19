川普以關稅相逼欲拿下格陵蘭...《日經》：與美對抗或妥協...歐洲深陷兩難局面

美國總統川普近期不斷推進取得格陵蘭的行動，以關稅施壓丹麥、挪威、瑞典等八個北約盟國，強調若美國不接管，就會被中國與俄羅斯搶下先機。《日經》報導，對此歐盟各國皆表達強烈反對，並警告關稅威脅會破壞跨大西洋關係，引發危險的惡性循環；在美國支持和拒把格陵蘭當商品的局面下陷入兩難。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：



針對美國總統川普表明，在取得丹麥自治領土格陵蘭之前，將對來自歐洲8國的進口商品加徵關稅的方針，歐洲各國一齊表達強烈反彈，並開始研議反制措施。然而，與美國關係惡化，恐將衝擊對烏克蘭的支援等重要議題，歐洲正被迫做出極為艱難的抉擇。

歐盟執委會主席范德賴恩於17日發表聲明強調：「關稅將損害歐美關係，並有製造危險惡性循環的風險。歐洲必須團結協作，致力於維護主權。」



瑞典首相克里斯特松同日在聲明中表示：「我們不能任人威脅，必須為盟友挺身而出。」他並透露，除了歐盟成員國外，也正與非成員國的英國、挪威協商共同應對方案。



歐盟成員國將於18日召開大使級緊急會議，商討對策；19日，北約秘書長呂特將在布魯塞爾與丹麥國防部長、格陵蘭外交部長舉行會談。



美國執著於取得格陵蘭，背後目的是抑制中國與俄羅斯，同時確保包含稀土在內的礦產資源。此次美方進一步升高態勢，將施壓對象擴及未明確支持美國立場的第三國，意圖迫使其與美國步調一致。



川普自就任以來，便反覆將關稅作為「交易（deal）」的工具，此次再度動用，利用全球最大市場的影響力，在經濟層面對各國施加壓力。



歐洲方面對川普的強硬路線難掩困惑。歐洲部分國家此次派兵前往格陵蘭，名義上是為了「加強北極圈的警戒與監視」，然而格陵蘭本就已有美軍基地存在。



歐洲各國認為，自己正是基於川普所主張的邏輯——因應中俄威脅而派兵，卻反過來遭到同為北約盟友的美國加徵關稅，這讓歐洲開始懷疑，川普真正渴求格陵蘭的動機，是否真的出於安全考量。



外界揣測，美國下一步可能動用軍事力量。

川普甚至不排除以武力併吞作為威脅手段，而對歐洲而言，真正的要害在於北約。川普第一任期內，曾一度浮現美國退出北約的討論。



美國國會已在2024財政年度（2023年10月至2024年9月）的《國防授權法》中規定，總統在決定退出北約前，必須與國會協商。不過，身為美軍最高統帥的總統，若試圖以「事實上的退出」為手段，向暴露在俄羅斯威脅下的歐洲施壓、逼迫讓步，並非完全不可能。



在第一任期的前政府高官之間，也一直低聲流傳著「退出論可能再度浮上檯面」的說法。川普於14日在自己的社群媒體上警告：「沒有美國龐大的軍事力量，北約不可能擁有有效的戰力與嚇阻力。」



美國若真的退出北約，將是歐洲最不願見到的情境。

為防範未來來自俄羅斯的侵略，北約的歐洲防衛體系高度依賴美軍，北約歐洲盟軍最高司令一職，傳統上也由美國人擔任。



對於遭受俄羅斯侵略的烏克蘭，歐洲同樣持續仰賴美國的支援。一旦美國退出對烏支援，歐洲面臨的俄羅斯威脅將進一步升高。



即便如此，歐洲仍難以在格陵蘭問題上對美國妥協。

是否出售或移轉領土，決定權在丹麥與格陵蘭本身，雙方皆已明確表示「格陵蘭不是商品」。這並非能透過歐盟或北約框架加以協調的議題。



丹麥首相佛瑞德里克森警告，若美國強行奪取北約盟國的領土，將等同於北約事實上的崩壞。歐洲社會中反美情緒也正逐漸升高。17日，格陵蘭與丹麥皆爆發抗議美國政府的示威活動，歐洲各國領袖也已難以再對美國一味示弱。



歐盟內部亦浮現暫停去年美歐貿易協議履行的聲音。歐洲議會國際貿易委員會主席朗格於17日在社群媒體上主張，應停止依據該協議進行的程序，議會內最大黨團中，支持暫停的聲勢也正在升高。



法國總統馬克宏則計畫向成員國提議，啟動歐盟的「反威脅措施（ACI）」，對包括數位服務、金融等在內的美國產品與服務施加廣泛制裁。相關人士透露。



被稱為「貿易火箭砲」的 ACI，是極為強力的報復手段，至今尚無啟動先例。該制度原本是為因應中國的經濟施壓而設，如今卻被用來對美國釋出談判訊號。



在對抗與妥協之間，無論選擇哪一條路，都將付出沉重代價——歐洲正深陷這樣的苦惱之中。

