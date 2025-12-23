川普以「國安疑慮」為由暫停5項離岸風電計畫！相關企業股價重挫

能源服務和輸送公司「Avangrid」與「哥本哈根基礎建設基金」（Copenhagen Infrastructure Partners）的離岸風電場「Vineyard Wind 1」。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）政府於美東時間22日以所謂的國家安全疑慮為由，暫停了5項大型離岸風電計畫的租約。消息一出，離岸風電相關企業股價應聲重挫。

這項暫停措施針對的是位於大西洋沿岸、且已經進入施工階段的風電計畫，這對離岸風電開發商來說，無疑又是1記沉重的打擊。

此前川普曾多次批評風力發電機不僅外觀醜陋、成本高昂，還會傷害鯨魚與鳥類，而且發電效率特別低落。川普政府遂推行大幅減少對再生能源依賴的政策，轉而大力支持石油與天然氣鑽探。

因有2項風電計畫受影響，丹麥能源公司「沃旭能源」（Ørsted）的股價，在當天上午盤中一度下跌超過12%，其他企業如「道明尼能源」（Dominion Energy）與「挪威國家石油公司」（Equinor）股價也同步走低。

美國內政部（U.S. Department of the Interior）表示，國防部（Department of Defense）已提出疑慮，指出離岸風電計畫中巨大的渦輪葉片在運輸與運轉時的移動，以及支撐渦輪的高反射性塔架，可能對雷達系統造成干擾，進而使軍方難以辨識與定位威脅。

川普的政治盟友、內政部長伯古姆（Doug Burgum）在聲明中表示，美國政府的首要責任是保護美國人民。內政部指出，這次暫停將讓相關聯邦機構有時間與租約持有者及州政府夥伴合作，評估是否能降低這些計畫對國家安全構成的風險。

根據內政部說法，受影響的離岸風電計畫，包括沃旭能源的「Revolution Wind」與「Sunrise Wind」，能源服務和輸送公司「Avangrid」與「哥本哈根基礎建設基金」（Copenhagen Infrastructure Partners）的「Vineyard Wind 1」，「道明尼能源」的「Coastal Virginia Offshore Wind」，以及挪威國家石油公司的「Empire Wind 1」。對此，沃旭能源、挪威國家石油公司以及哥本哈根基礎建設基金當下並未立即回應置評請求。

代表離岸風電開發商的產業團體「國家海洋產業協會」（National Ocean Industries Association，NOIA）則呼籲川普政府盡快結束這項暫停措施。

NOIA會長米利托（Erik Milito）表示，現行監管程序本身就包含1套嚴謹架構，用以評估擬議計畫對國家安全的影響，而所有目前正在施工的計畫都已接受國防部審查，且五角大廈沒有提出反對意見。

道明尼能源則表示，這項暫停措施將威脅維吉尼亞州用戶的電網可靠性，其中包括軍事基地以及為人工智慧運算提供電力的資料中心。該公司在聲明中指出，這些電力將用於支撐贏得人工智慧競賽的資料中心，支援作戰人員，並建造維持美國海上霸權所需的核動力軍艦。

報導補充，這並非川普政府首度下令暫停已在施工的離岸風電計畫。今年8月，政府曾要求沃旭能源停止在羅德島（Rhode Island）外海進行「Revolution Wind」計畫的進階施工，不過聯邦法官後來成功解除禁令。

稍早之前，政府曾在與紐約州達成妥協後，解除對挪威國家石油公司「Empire Wind 1」計畫的停工令，該協議也為川普支持的1條天然氣管線鋪路。

